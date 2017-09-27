Госдума осудила языковой беспредел на Украине

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 27 сентября, приняла заявление "О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках". Депутаты потребовали решительного осуждения проводимой украинскими властями политики на международном уровне.

"Депутаты Государственной думы ФС РФ считают недопустимым нарушение фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках", – сказано в заявлении.

Парламентарии отмечают, что подписанный на днях президентом Украины Петром Порошенко закон об образовании грубо нарушает международные обязательства, взятые на себя Киевом. По мнению законодателей, нетерпимость по отношению к представителям этнических групп является отличительной чертой современной украинской внутренней политики.

В стенах нижней палаты происходящее в соседнем государстве назвали этноцидом русского народа. "Запрет на обучение на родном языке для всех детей – конечно в современном мире мы не видели таких откровенно националистических решений. Мы поддерживаем обеспокоенность и протест, которые выразили представители других стран", – отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Депутаты предлагают объединить усилия всех парламентских сил, в том числе в Европе, для защиты прав коренных народов и национальных меньшинств Украины.





Напомним, Госдума в июле в третьем окончательном чтении приняла законопроект, который упрощает украинцам получение гражданства России. Теперь им достаточно лишь получить нотариально заверенное заявление об отказе от гражданства Незалежной. Никаких документов оттуда больше не требуется.

При этом в нижней палате парламента в ходе обсуждения языковой ситуации на Украине предложили новые меры по поддержке проживающих там русскоязычных граждан. По мнению депутата Олега Нилова, необходимо предоставлять гражданство в упрощенной форме и тем, кто захочет получить образование в России. "Необходимо сделать образование для граждан Украины в России более доступным. Речь должна идти в том числе о льготах", – полагает парламентарий.



Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал закон об образовании, вызвавший ожесточенную полемику как внутри страны, так и на международном уровне. Согласно нормативно-правовому акту, с сентября следующего года представители национальных меньшинств в детсадах и начальной школе будут изучать предметы на своем родном языке. Параллельно будет вестись преподавание украинского языка.

С пятого класса дети станут учиться исключительно на мове, а языки нацменьшинств, в том числе русский, будет преподаваться как отдельная дисциплина. В Киеве предполагают, что полностью украинизировать образовательную систему страны удастся уже в 2020 году.

