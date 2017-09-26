Литве привиделось нападение России

В Литве снова переполох: министр обороны Раймундас Кароблис обвинил Россию в симуляции нападения на балтийские страны. В военном ведомстве проанализировали недавние российско-белорусские военные учения "Запад-2017" и пришли к такому выводу.

"Во время учений осуществлялась симуляция наступления на все страны Балтии", – отчеканил Кароблис на пресс-конференции. Глава литовского военного ведомства отметил, что Москва становится все более серьезной угрозой для стран Балтии и НАТО. Он также рекомендовал руководству НАТО усилить оборонную составляющую Литвы, что станет реакцией на вызовы.

Несколько дней назад президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия отрабатывает сценарий нападения на соседние страны на учениях "Запад-2017". Эти слова прозвучали с трибуны Генассамблеи ООН, напоминает "Комсомольская правда".

Еще задолго до начала учений "Запад-2017" в европейской прессе началась дискредитация предстоящих маневров. В странах Балтии звучали нелепые заявления о том, что во время учений Россия захватит Латвию, Эстонию, Литву, а заодно и Белоруссию. В Польше договорились до того, что Россия готовит ядерный удар.

Киев не остался в стороне: украинский Генштаб, как показалось генералам, раскрыл истинную подоплеку российско-белорусских учений "Запад-2017". Оказывается, маневры – лишь прикрытие для очередной масштабной военной операции Москвы. Российская армия намерена проложить коридор в Калининградскую область, заявляли украинские военные.

Движение колонны автобронетехники по наведенной мостовой переправе во время розыгрыша основного эпизода учения #Запад2017 pic.twitter.com/OKc6fXMcLC — Минобороны России (@mod_russia) 24 сентября 2017 г.

Но всех переплюнули финны. За несколько месяцев до начала маневров они в спешном порядке стали оборудовать подземные бункеры и тоннели для отражения мнимой российской агрессии. В Хельсинки были уверены, что в случае войны с Россией подземный город станет решающей линией обороны.

В свою очередь, МИД России не раз заявлял, что общая численность личного состава и техники на учениях "Запад-2017" не будет превышать уровень, установленный международными нормами.



