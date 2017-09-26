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Литве привиделось нападение России

Фото: минобороны.рф
В Литве снова переполох: министр обороны Раймундас Кароблис обвинил Россию в симуляции нападения на балтийские страны. В военном ведомстве проанализировали недавние российско-белорусские военные учения "Запад-2017" и пришли к такому выводу.
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"Во время учений осуществлялась симуляция наступления на все страны Балтии", – отчеканил Кароблис на пресс-конференции. Глава литовского военного ведомства отметил, что Москва становится все более серьезной угрозой для стран Балтии и НАТО. Он также рекомендовал руководству НАТО усилить оборонную составляющую Литвы, что станет реакцией на вызовы.

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Несколько дней назад президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия отрабатывает сценарий нападения на соседние страны на учениях "Запад-2017". Эти слова прозвучали с трибуны Генассамблеи ООН, напоминает "Комсомольская правда".

Еще задолго до начала учений "Запад-2017" в европейской прессе началась дискредитация предстоящих маневров. В странах Балтии звучали нелепые заявления о том, что во время учений Россия захватит Латвию, Эстонию, Литву, а заодно и Белоруссию. В Польше договорились до того, что Россия готовит ядерный удар.

Киев не остался в стороне: украинский Генштаб, как показалось генералам, раскрыл истинную подоплеку российско-белорусских учений "Запад-2017". Оказывается, маневры – лишь прикрытие для очередной масштабной военной операции Москвы. Российская армия намерена проложить коридор в Калининградскую область, заявляли   украинские военные.

Но всех переплюнули финны. За несколько месяцев до начала маневров они в спешном порядке стали оборудовать подземные бункеры и тоннели для отражения мнимой российской агрессии. В Хельсинки были уверены, что в случае войны с Россией подземный город станет решающей линией обороны.

В свою очередь, МИД России не раз заявлял, что общая численность личного состава и техники на учениях "Запад-2017" не будет превышать уровень, установленный международными нормами.


Автор: Александр Комаров26 сентября 2017, 21:38

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