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Запад истерит из-за российско-белорусских учений

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
Истерия Запада, которую мы наблюдали в ходе российско-белорусских стратегических учений, убеждает нас, что Россия движется в исключительно верном геополитическом направлении
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В течение целой недели все ведущие европейские СМИ мусолили тему учений "Запад-2017", упражняясь в конспирологических теориях относительно помыслов "наитемнейшего Путина" и умении раздувать невиданных слонов из вполне безобидных мух. Впрочем, российско-белорусские учения были действительно масштабными.

"Запад-2017" отработал совместные действия около 13 тысяч военнослужащих России и Белоруссии, а также свыше 70 самолетов и вертолетов, 700 единиц боевой техники, и флота в количестве 10 кораблей. В маневрах также участвовали оперативные группы Росгвардии, ФСБ, МВД и МЧС России. Заявленная цель этих маневров – проверка уровня обеспечения безопасности Союзного государства и готовность к совместному отражению потенциальной агрессии.

Однако западные политики и СМИ, наблюдая за нашими учениями, впали в состояние, близкое к помешательству. Наверное, самое безумное заявление прозвучало из уст не вполне адекватного министра обороны Польши Антони Мацеревича, который заявил, что учения "Запад-2017" пройдут с применением ядерного оружия. И добавил, что ядерные испытания специально не были включены в официальную программу учений…

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

После разразившейся шумихи в польских СМИ министр обороны сменил риторику на более вменяемую, разъяснив, что военная доктрина России предусматривает возможность нанесения превентивного удара ядерного удара по противнику, что он – Мацеркевич – и имел ввиду. Следующим по накалу русофобии заявлением стало выступление президента Литвы Дины Грибаускайте.

"Около ста тысяч российских военнослужащих участвуют в военных учениях агрессивного характера "Запад-2017" вблизи границ Балтийских государств и Польши и даже в Арктике. Кремль отрабатывает агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию атаковать Запад. Эти учения также являются частью информационной войны, направленной на распространение чувства неопределенности и страха", – заявила Грибаускайте с трибуны Генассамблеи ООН.

Фото: kremlin.ru

Попутно президент Литвы обвинила Россию в нападениях на Грузию, Крым и Украину, присовокупив, что Россия "вмешивается в выборы в других государствах", а также "проводит кибератаки" и "распространяет фальшивые новости и пропаганду". Соседка Литвы – Эстония – высказалась более сдержано устами своего министра обороны Юри Луйка. "На данный момент нет оснований, опираясь на имеющуюся у нас информацию, говорить о том, что речь идет о подготовительных маневрах, непосредственно направленных против интересов НАТО. Тем не менее основания для беспокойства все же есть, поскольку реальные намерения России часто остаются неясными", – расплывчато ответил на вопрос об учениях глава эстонского МО.

Зато его чешский коллега – начальник военного комитета НАТО Петр Павел – заявил, что белорусско-российские учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне. "Мы видим, что это серьезная подготовка к большой войне… если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений бы не было. Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не полностью прозрачны", – отметил генерал НАТО, напомнив своими тезисами убийственную логику мэра Киева Виталия Кличко.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Не отстали от европейских "ждунов российской агрессии" и американские эксперты. Так, экс-министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия через учения пытается запугать страны Европы, входящие в блок НАТО. Роберт Гейтс также заявил, что Россия и США вновь находятся в состоянии холодной войны, и, конечно, виноваты в этом не Штаты, а "интервенционизм и хулиганское поведение Путина".

В целом, такая реакция наших "западных партнеров" на российские учения не может не радовать. Ведь в реальности за этими жалкими всплесками возмущения стоит бессилие западного мира – перед набирающей мощь военной машиной России, перед ее независимой геополитической позицией и авторитетом президента России Владимира Путина в современном мире. 

21 сентября 2017, 17:52

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