Президент Литвы заразила соседей опасным вирусом

Делегация России устроила себе вынужденный перерыв в заседании Генассамблеи ООН. Российские дипломаты решили поберечь здоровье и не выслушивать очередную порцию заявлений, которые выдала с трибуны президент Литвы. Эксперты назвали словотворчество Дали Грибаускайте параноидальным бредом и добавили, что болезнь не лечится.

Западным СМИ и, конечно же, украинским хочется представить скандал следующим образом: делегация России бежала из зала заседаний, не выдержав гневных обличений литовского президента. На деле же российский дипломаты покинули зал заблаговременно – судя по всему, осведомленные о приблизительном содержании речи Дали Грибаускайте.

Хотя относительно содержания ни у кого, пожалуй, сомнений не было. Складывается впечатление, что Грибаускайте видит обязанности президента лишь в нападках на Россию. И чем дальше ее измышления от реальности, тем большую популярность они имеют в восточноевропейских странах.

Стараниями литовского президента перед собравшимися на Генассамблее ООН мировыми лидерами предстала ужасающая картина. "Запад-2017", по стопроцентной информации Грибаускайте, вовсе не маневры – а подготовка к нападению на западные страны. А уж на Прибалтику Россия с Белоруссией вместе уже, можно сказать, напали.

Численность задействованного в российско-белорусских учениях контингента, озвученная литовским лидером, должна была заставить присутствовавших в зале президентов и начальников штабов вскочить со своих мест и помчаться к мониторам командных центров. Ведь орда в 100 тысяч военнослужащих вот-вот затопит всю Европу! К счастью, большинство политиков и военных доверились сообщениям своих наблюдателей, которые сообщили им о 13 тысячах участников маневров.

Грибаускайте сравнила Россию с Северной Кореей, обвинила Москву и Минск в "наступательном характере" учений, агрессии и политике шантажа. Ее нимало не стеснял тот факт, что в странах Балтии учения НАТО проходят одно за другим. Не далее, как летом в Литве прошли маневры Saber Strike 2017. Военные из 8 стран Североатлантического альянса отрабатывали блокаду российских территорий, напоминает RT.

С точки зрения экспертов, постоянные антироссийские высказывания президента Литвы и ее непрекращающиеся нападки на Москву – признак паранойи. "Это не лечится. Это такая паранойя, которая призвана оправдать размещение американской боевой техники на территории Литвы, а также на территории Латвии и Эстонии, в Польше, где размещается танковая бригада, мотопехотная бригада американская и так далее. За это все приходится платить местному населению. А властям надо оправдать дополнительные расходы", - заявил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин.

Эксперт подчеркивает, что предполагаемая Грибаускайте война России с Литвой – это война с НАТО. А, значит, ядерная война, которая уничтожит Европу и нанесет серьезный урон России. Ни один разумный человек на такое не пойдет – однако президента Литвы это не смущает.

Как выяснилось, паранойя бывает и заразной. Уже и из Польши раздаются заявления о том, что Москва и Минск намерены применить во время маневров "Запад-2017" ядерное оружие. Автор этих заявлений – министр обороны Польши Антони Мачеревич, также не раз отметившийся предсказаниями спровоцированного Россией апокалипсиса. Ну и, конечно, подпевает этому мрачному хору Киев. Только вот репутация этих певцов давно подмочена, так что их предсказания никого особо не напугали. А президент Франции, например, даже собрался съездить в Москву.