Жириновский пообещал закопать Зюганова

Владимир Жириновский намерен начать кампанию под названием "зюгановщина". Лидера ЛДПР возмутили "личные выпады" лидера коммунистов в его адрес. Владимир Вольфович обещает "закопать" КПРФ и самого Геннадия Зюганова.

Лидер либерал-демократов возмутился кампанией, которую, по его словам, развязали коммунисты против ЛДПР, назвав ее "жириновщина". Владимир Жириновский намерен ответить антикоммунистической пропагандой.

"Теперь мы будем вести пропаганду "зюгановщина" по всей стране, самую такую хорошо сбалансированную антикоммунистическую пропаганду", заявил лидер ЛДПР. Он добавил, что поводом для таких шагов стало, в частности, то, что главный коммунист страны использовал "личные выпады". "Мы поможем Зюганову и КПРФ закопать, и его самого", – заключил вождь российских либерал-демократов.

Бессменный предводитель коммунистов России не оставил выступление Жириновского без ответа. Геннадий Зюганов связал заявление лидера ЛДПР с "провалом" либерал-демократов на прошедших выборах. По мнению Зюганова, антикоммунистическую кампанию ЛДПР вела всегда.

"Он ее и проводил беспардонно и беспощадно. Вы слышали его выступления, которые были за гранью всего возможного. Сейчас он сгоряча не знает, на ком отыграться. Провалил выборную кампанию, столько денег угробил", – цитирует Зюганова РИА Новости.

Идеология ЛДПР - без коммунизма, нацизма, расизма и авторитаризма; ни одного безработного, бездомного, голодного — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 11 сентября 2017 г.

Напомним, на днях оба политика были отмечены жюри премии "Черномор". Она вручается на фестивале литературного фестиваля Козьмы Пруткова, который проходит под Санкт-Петербургом. Премия названа в честь политика Виктора Черномырдина, автора фразы "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

Гран-при завоевал лидер КПРФ. Литераторов впечатлило его изречение: "Каждый день, чтобы быть в форме, занимаюсь классовой борьбой, очень закаляет". Владимир Жириновский уступил в этом состязании коммунисту, заняв в итоге вторую ступень пьедестала. Председатель ЛДПР отметился следующим высказыванием: "Я до конца, до смерти в Госдуме".