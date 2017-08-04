Зачем трусливый Киев душит российское ТВ

Председатель Народного Совета самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал планы руководства Украины заблокировать вещание российских телевизионных каналов в стране. По словам политика, Киев просто боится любой другой информации.

Пушилин уверен, что украинские руководители осознают, что их власть зависит от той пропаганды, которой они "кормят" население Украины. "Мы будем смотреть по ситуации, специалисты будут разбираться, что это за оборудование. На подконтрольных нам территориях наверняка мы найдём все возможности, чтобы наши люди имели доступ ко всем СМИ", – цитирует главу Народного Совета ДНР RT.

Политик заявил, что "глушилки" могут оказаться не такими мощными, как рассчитывают в Киеве. Он отметил, что украинское руководство очень часто преувеличивает свои собственные возможности ради пиара. "Это могут быть "глушилки", которые до нас, как бывало и раньше, не достанут", – сказал Пушилин.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Киев собирается "глушить" вещание российских телеканалов и радиостанций на территории неподконтрольных ему Донецкой и Луганской народных республик. Для этого, по его словам, в Покровске, неподалеку от линии разграничения, установят систему информационного противодействия.





Он также заявил, что система уже была протестирована и показала хорошие результаты. "Через несколько месяцев она будет установлена вдоль всей линии разграничения", – заявил он.

Стоит отметить, что это далеко не первые нападки нынешней украинской власти на российские информационные ресурсы. На Украине уже давно ограничена трансляция таких телеканалов, как Первый, "Россия 24", "Звезда" и других.

В Киеве утверждают, что делают это якобы для обеспечения информационной безопасности страны. В реальности же нынешнее украинское руководство, погрузившее государство в пучину гражданской войны и экономического краха, явно боится распространения альтернативных точек зрения на происходящие события.

