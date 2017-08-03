Почему растет рейтинг "Единой России"

Развертывание избирательной кампании в регионах и активная программная деятельность "Единой России" – вот составляющие успеха партии. Так полагает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Политолог и член Высшего совета партии Дмитрий Орлов прокомментировал последние данные ВЦИОМ, согласно которым электоральный рейтинг "Единой России" в июле превысил 50%.

"Публичные инициативы и форумы партии идут ей на пользу. Отмечу также, что по целому ряду проблем в регионах "Единая Россия" выступила первой, опередив оппозиционные партии, в том числе по социальным темам, и предложила актуальную повестку", – пояснил политолог.

По его словам, рост рейтинга объясняется и тем, что у партии есть солидарная ответственность с правительством и президентом за принятие решений.

"Единая Россия" реализует только осуществимые решения, которые имеют под собой основания и бюджет. Она есть, была и остается партией реальных дел".

Эксперт напомнил, что партия запустила множество проектов, которые реализуются на улицах и во дворах российских городов. Кроме того, по словам Орлова, "Единая Россия" по сравнению с оппонентами обновляется в наибольшей степени, что было заметно во время недавних праймериз. "У граждан есть такой запрос, но в достаточной степени на него дает ответ только "Единая Россия", – заключил Орлов.

ВЦИОМ опубликовал данные очередного опроса, согласно которому электоральный рейтинг партии "Единая Россия" за последний месяц вырос до 50,3%. В начале июля он составил 47,9%.

В рейтинге доверия политикам первое место занимает президент Владимир Путин – 50,4%. За ним следуют: министр обороны Сергей Шойгу (15,6%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13,6%), председатель правительства Дмитрий Медведев (13,3%), министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7%), глава КПРФ Геннадий Зюганов (7,9%) и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (3,1%).