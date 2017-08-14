Саакашвили приготовил план свержения олигарха Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал очередное заявление после лишения украинского гражданства. По его словам, он готов уже в среду, 16 августа, представить план своего возвращения в страну.

На своей странице в социальной сети Facebook политик разместил анонс. Там сказано, что Саакашвили выступит 16 августа в 19:30 по московскому времени. По словам экс-президента Грузии он желает "освободить страну от олигархов".

Напомним, Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля. Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко. При этом конфликт между двумя политиками начался еще осенью прошлого года. Тогда бывший грузинский лидер ушел с поста губернатора Одесской области.

Саакашвили позволил себе ряд высказываний, которые очень не понравились главе государства. Так, в частности, бывший грузинский лидер заявил, что украинское руководство погрязло в коррупции, а Порошенко и его окружение лишь поощряют взяточничество и казнокрадство. После этого президент Украины фактически внес Саакашвили в список своих личных врагов.





Стоит отметить, что лишение опального политика гражданства вызвало широкий общественно-политический резонанс на Украине. По словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, случившееся – это позор для страны. Таким образом, считает политик, президент Порошенко лишь пытается укрепить свою власть. А некоторые активисты пошли еще дальше: они призвали выходить на Майдан и протестовать против решения Порошенко. Сам Саакашвили в своем обращении заявил, что собирается бороться за украинское гражданство.

Между тем многие эксперты предполагают, что Запад поддержит опального политика в борьбе с Порошенко. Украинский политолог Андрей Соскин ранее заявил, что у президента Незалежной очень много врагов, которые хотели бы его устранения с поста президента, но при этом не желают заниматься такой "работой" сами. "Есть Саакашвили, который готов это сделать", – подчеркнул эксперт.

