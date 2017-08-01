Володин посетил академию акварели Сергея Андрияки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин побывал в академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Политику показали работы студентов и художников-педагогов.

На экспозиции, которую посетил Володин, было представлено порядка семи тысяч различных произведений искусства. Пригласил руководителя нижней палаты парламента лично Сергей Андрияка.

Среди экспонатов выставки: рисунки, акварель, пастель, а также предметы мозаики, керамики, фарфоровые и гончарные изделия. Многие из представленных произведений искусства были выполнены учащимися академии.

Во время визита Володин провел личную встречу с Андриякой. Политик обсудил с ректором академии возможность реализации программы по подготовке преподавателей изобразительного искусства для регионов России на базе учебного заведения.

Школа акварели Сергея Андрияки была создана в 1999 году. Учебное заведение открыли по решению столичного правительства.

Основной целью создания академии было дать основы профессионального художественного образования всем желающим. Сергей Андрияка создал специальную методику, которая позволят значительно облегчить процесс обучения основам классической акварели.