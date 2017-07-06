Чем вызван рост доверия к "Единой России"

На электоральный рейтинг "Единой России", составивший согласно данным "Левады-Центра" 63%, оказали влияние сразу несколько факторов. Так заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко прокомментировал свежие социологические данные, согласно которым доверие к партии достигло исторического максимума.

По словам Евгения Ревенко, одним из главных факторов, оказавших положительное влияние на рейтинг партии, стало успешное проведение предварительного голосования. "Люди активно шли на участки, сами формировали наши предвыборные списки и предвыборную стратегию на выборах, которые состоятся 10 сентября", – заявил он.

Политик отметил, что в режиме постоянного диалога и открытости проходит и обсуждение реализации программы партии. Контроль за этим процессом осуществляет комиссия во главе с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым. "Уже прошло два заседания комиссии, на которых были приняты конкретные решения по реализации разделов программы партии, – рассказал Ревенко. – В мае обсуждался социальный блок, а буквально два дня назад – раздел "Качество государства".

Для партии реализация всех данных обещаний является "магистральной стратегической задачей. "Мы проводим регулярные форумы и подводим промежуточные итоги работы. Кроме того, успешно реализуются партийные проекты", – сообщил единоросс. Так, на одном из ближайших форумов, который пройдет в Краснодаре, партийцы намерены обсудить выполнение партпроектов, связанных с формированием комфортной городской среды.

Евгений Ревенко считает, что активизации диалога с гражданами помогла перезагрузка и активизация работы партийных платформ – Либеральной, Социальной, Патриотической и Предпринимательской. Также на повышение рейтинга партии повлияла и открытая позиция при обсуждении резонансных законодательных инициатив, уверен он.

Напомним, согласно последним данным социологического исследования "Левада-Центра", число россиян, готовых отдать свои голоса за "Единую Россию" на выборах в Госдуму за год выросло с 55% до 63%. Нынешний показатель является историческим максимумом.