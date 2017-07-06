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Политика

Чем вызван рост доверия к "Единой России"

Фото: er.ru
На электоральный рейтинг "Единой России", составивший согласно данным "Левады-Центра" 63%, оказали влияние сразу несколько факторов. Так заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко прокомментировал свежие социологические данные, согласно которым доверие к партии достигло исторического максимума.
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По словам Евгения Ревенко, одним из главных факторов, оказавших положительное влияние на рейтинг партии, стало успешное проведение предварительного голосования. "Люди активно шли на участки, сами формировали наши предвыборные списки и предвыборную стратегию на выборах, которые состоятся 10 сентября", – заявил он.

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Политик отметил, что в режиме постоянного диалога и открытости проходит и обсуждение реализации программы партии. Контроль за этим процессом осуществляет комиссия во главе с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым. "Уже прошло два заседания комиссии, на которых были приняты конкретные решения по реализации разделов программы партии, – рассказал Ревенко. – В мае обсуждался социальный блок, а буквально два дня назад – раздел "Качество государства".

Для партии реализация всех данных обещаний является "магистральной стратегической задачей. "Мы проводим регулярные форумы и подводим промежуточные итоги работы. Кроме того, успешно реализуются партийные проекты", – сообщил единоросс. Так, на одном из ближайших форумов, который пройдет в Краснодаре, партийцы намерены обсудить выполнение партпроектов, связанных с формированием комфортной городской среды.

Фото: duma.gov.ru

Евгений Ревенко считает, что активизации диалога с гражданами помогла перезагрузка и активизация работы партийных платформ – Либеральной, Социальной, Патриотической и Предпринимательской. Также на повышение рейтинга партии повлияла и открытая позиция при обсуждении резонансных законодательных инициатив, уверен он.

Напомним, согласно последним данным социологического исследования "Левада-Центра", число россиян, готовых отдать свои голоса за "Единую Россию" на выборах в Госдуму за год выросло с 55% до 63%. Нынешний показатель является историческим максимумом.

6 июля 2017, 12:22

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