"ЕР" просит Собянина организовать видеонаблюдение на всех избирательных участках

Процесс видеонаблюдения за ходом голосований различного уровня становится частью выборного стандарта в Москве. "Единая Россия" решила обратиться к столичному градоначальнику Сергею Собянину с предложением оборудовать в единый день голосования все избирательные участки видеокамерами.



Выступая на заседании столичного политсовета "ЕР", секретарь московского отделения партии Андрей Метельский заявил, что видеонаблюдение позволит сделать еще более открытым процесс волеизъявления и заметно повысить доверие к нему со стороны россиян.

Как отметил Метельский, москвичи ждут абсолютно честных и прозрачных выборов, и представители власти должны реагировать на эти ожидания. Он напомнил, что подобная практика в Москве уже есть и даже стала определенной нормой и частью столичного стандарта проведения выборов.

По словам единоросса, хоть федеральные законы не обязывают организовывать на избирательных участках видеонаблюдение, в "Единой России" считают необходимым его использование на предстоящих выборах. Напомним, ближайший единый день голосования пройдет по всей России 10 сентября этого года.