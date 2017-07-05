Катар огорчил арабов

Главы министерств иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта подтвердили, что Катар отказался выполнять выдвинутые ранее требования, которые касались прекращения поддержки терроризма и разрыва дипломатических отношений с Ираном. Соответствующее заявление было сделано по итогам совместного заседания в Каире.
"Выразили сожаление в связи с отрицательным ответом, поступившим от Катара, который свидетельствует о пренебрежении и несерьёзном подходе к проблеме", – цитирует РИА Новости главу МИД Египта Самеха Шукри. Напомним, соседи разорвали дипломатические отношения с Катаром в начале июня.
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