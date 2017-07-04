Вашингтон похвастался успехами в антироссийской пропаганде

Американские пропагандисты продолжают активную борьбу с мифической российской угрозой. Правительственный Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) опубликовал отчет о своей деятельности за 2016 год, адресованный президенту и Конгрессу США.

На обложке документа изображен храм Василия Блаженного, что наглядно демонстрирует современные приоритеты иностранного вещания США. В докладе сообщается, что в 2016 году BBG активно сотрудничал с расследователями, документалистами и журналистами, а основное внимание было уделено продвижению внешней политики Штатов с помощью независимой журналистики.

Очевидно, что в качестве приоритетной целевой аудитории заявлены Россия и все постсоветское пространство, но почему-то в компанию к ним попали Китай, Иран и Куба. Вещание в этих странах велось на национальных языках, а также на языках нацменьшинств.

Главными средствами пропаганды называются "Радио Свобода" и "Голос Америки". Отчет пестрит формулировками наподобие "дали сплоченный ответ на российскую дезинформацию" и "оказали противодействие российским СМИ".

BBG похваляется тем, что для обхода блокировок Роскомнадзором доступа к контенту, расположенному на подконтрольных Совету ресурсах, применяется размещение материалов в социальных сетях. Подконтрольный русскоязычный проект Current Time ("Настоящее время") активно работает в соцсетях, публикуя контент в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и на других площадках.

Интересно, что в США действует закон Смита-Мундта, согласно которому радиостанциям, в финансировании которых частично участвуют государственные органы, запрещается вещать на американскую аудиторию. Таким образом Конгресс старается уберечь граждан от влияния собственной пропаганды, ориентированной на Россию и другие страны, сообщает Life.

На сайте Совета управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG) говорится, что цель его деятельности заключается в том, чтобы "поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран и служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для стран, не имеющих независимых СМИ".