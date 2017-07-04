Вашингтон похвастался успехами в антироссийской пропаганде

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Вторник 4 июля
Лента новостей
13:54
Сын матерщиника Шнурова оказался ботаником
13:54
Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести
13:20
В России продают единственный в мире спиннер за миллион рублей
12:51
На голову москвичке упал кусок балкона
12:37
Укусы клещей признали полезными для сердца
12:32
На юге Москвы спасли тонущую в реке собаку
12:18
Соблазнительные звездные пенсионерки
12:16
Москвичей бесплатно научат рисовать
12:07
МЧС сообщило о надвигающейся грозе
12:06
Врачи накинулись на госпитализированную Пегову
11:57
Убивший дома жену уралец ушел гулять с ребенком и умер
11:30
Человеческие эмоции находятся под контролем микроорганизмов
11:30
Москвич с фальшивым паспортом пытался обмануть банк на 38 млн
11:22
Самые уморительные ошибки ЕГЭ-2017
11:15
Под Москвой шеф-повар расчленил друга и сжег на мангале
11:08
Расширенный Совет потребителей заморозит реформу РЖД
11:07
Подруга о похоронах Евгения Осина
11:03
Миллионерша Бузова возмутила безумными капризами
10:41
Высоцкая оскандалилась из-за повара-раба
09:58
"Особенная" дочь Хакамады отдыхает с любовником на море
09:53
Как дело "пьяного" мальчика изменило Россию
09:53
Выросло число жертв трагедии на озере под Челябинском
09:52
Будущее "умных" городов в России
09:47
Мэр взял в жены крокодилицу (видео)
09:37
Фото изможденной Гусевой появилось в Сети
09:33
Ученые встревожены катастрофическим охлаждением Солнца
09:30
У знаменитой телеведущей нашли опухоль мозга
09:20
Синоптики пообещали москвичам теплый день
09:12
На севере Москвы после падения с крыши дома погиб мужчина
09:03
Как в действительности строили пирамиду Хеопса (видео)
08:51
У россиянки оказались самые длинные ноги
08:38
Первый канал поймали на обмане
08:36
Ребенок спас Дроздову и Певцова
08:35
У безработной москвички отобрали рюкзак с 2 млн рублей
08:16
Должникам серьезно облегчат жизнь
08:14
Амана Тулеева в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Москву
22:31
Что стало с Алексеем Потехиным из группы "Руки Вверх!"
22:25
В Госдуме допоздна обсуждали защиту прав дольщиков
22:02
В Сети появился бесконечный источник кошачьего урчания
22:01
В Одессе сорвалась "Ликвидация" с Машковым
21:55
Глава Сбербанка в Чечне объявлен в розыск
21:42
Внучка Ефремова о расставании с мужем и романе с Ельциным
21:40
В Бостоне автомобиль протаранил толпу пешеходов
21:26
За что любят мультфильм "Гадкий я"
21:19
Знаменитый актер трогательно обратился к похитителям дочери
21:03
Звезды подтвердили версию о СПИДе у Олега Яковлева
20:44
Теннисистка Уильямс расплакалась после смертельного ДТП (видео)
20:39
Корчевников: Максакова находится под прицелом
20:33
Раскрыта тайна природных аномалий
20:24
Россиянам запретили оставлять детей в машине без присмотра
20:24
Молодежь собралась в Крыму на форум "Таврида"
20:21
Чаплин пугает смертью после показа "Матильды"
20:16
В "Орленке" открылся Фестиваль визуальных искусств
19:58
В столице за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков
19:44
На севере Москвы угнали Gelandewagen за 15 миллионов
19:33
Хаматова подписала Путину слезное письмо
19:30
Как Марии Кожевниковой удалось сбросить 40 кг
19:17
Радужный кот Беляш попался на гей-пропаганде
19:12
Под Вологдой ребенок надышался газом для зажигалок и умер
18:54
У Джигурды и Анисиной отжали многомиллионное наследство
18:40
Неуклюжая панда на детской площадке покорила Сеть
18:37
Синоптики передумали отменять лето
18:15
Менеджер аэропорта уединился с путаной в туалете
18:14
От мужа Боярской остались кожа да кости
18:10
Госдума наведет порядок в долевом строительстве
18:02
Затяжные летние дожди провоцируют депрессию и хандру
17:43
Шарапова оголилась в спортзале (видео)
17:38
В Болгарии рейс с детьми из России задерживается на 19 часов
17:24
Найден механизм защиты от старения и рака
17:15
Как на цинизме и грязи зарабатывает "Пусть говорят"
17:06
Собянин отчитался о борьбе с последствиями непогоды
16:42
Пьяные взрослые довели до смерти детей на лодке под Челябинском
16:41
ОНФ внесет поправки в "лесную амнистию"
16:38
5 самых недорогих курортов Черного моря
16:16
Сын погиб в попытке спасти родителей из выгребной ямы
16:12
Названа причина затопления Москвы
16:07
Певица Азиза откровенно о тяжелой болезни
16:06
Михалков открестился от "Лоботомии"
16:02
Звезда "Дома-2" раскрыла тайну жутких пятен на теле
15:43
Боевики на верблюдах похитили 40 женщин и детей
15:38
Ливанов странно себя ведет перед свадьбой с Голубкиной
15:34
Путин поручил создать технопарк на базе "Союзмультфильма"
15:34
На Украине призывают устраивать теракты в России
15:32
Депутаты предложили создать реестр недобросовестных застройщиков
15:26
Следователи разобрались с делом "пьяного" мальчика
15:21
В Госдуме обсуждают проблемы дольщиков
15:18
Американские рокеры из Breaking Benjamin возвращаются в Россию
15:16
Как авиакомпании обманывают пассажиров
15:14
Американскую "вакцину" от рака признали опасной
15:04
Худеющий Шнуров станет отцом
14:35
Названа десятка самых доступных в России автомобилей
14:22
Бузова с мужским голосом завела толпу геев
14:22
В Подмосковье следователь на Porsche сбил пенсионерку и скрылся
14:18
Акинфеев грозится уйти из сборной из-за Черчесова
14:00
Джигурда без вести пропал после получения наследства
13:57
Движение на Ленинградском шоссе заблокировано
13:51
Наташа Королева: Хочется на все плюнуть!
13:49
На смену московскому дождю идут страшные катаклизмы
13:41
Мир покоряет "жирная" диета
13:20
Киркоров метит в президенты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Джигурда без вести пропал после получения наследства
У Джигурды и Анисиной отжали многомиллионное наследство
Москвичи похоронили лето
У Евгения Осина отказали ноги
Молодая жена об уходе от Ивана Краско
Политика

Вашингтон похвастался успехами в антироссийской пропаганде

Фото: Dni.Ru
Американские пропагандисты продолжают активную борьбу с мифической российской угрозой. Правительственный Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) опубликовал отчет о своей деятельности за 2016 год, адресованный президенту и Конгрессу США.
прочитано 210 раз

На обложке документа изображен храм Василия Блаженного, что наглядно демонстрирует современные приоритеты иностранного вещания США. В докладе сообщается, что в 2016 году BBG активно сотрудничал с расследователями, документалистами и журналистами, а основное внимание было уделено продвижению внешней политики Штатов с помощью независимой журналистики.

ПО ТЕМЕ

США потратили миллионы на любовь российских геев

Захарова сбила спесь с наглой пропаганды Запада

На Западе хотят запретить симпатизировать России

Очевидно, что в качестве приоритетной целевой аудитории заявлены Россия и все постсоветское пространство, но почему-то в компанию к ним попали Китай, Иран и Куба.   Вещание в этих странах велось на национальных языках, а также на языках нацменьшинств.

Главными средствами пропаганды называются "Радио Свобода" и "Голос Америки". Отчет пестрит формулировками наподобие "дали сплоченный ответ на российскую дезинформацию" и "оказали противодействие российским СМИ".

BBG похваляется тем, что для обхода блокировок Роскомнадзором доступа к контенту, расположенному на подконтрольных Совету ресурсах, применяется размещение материалов в социальных сетях. Подконтрольный русскоязычный проект Current Time ("Настоящее время") активно работает в соцсетях, публикуя контент в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и на других площадках.

Интересно, что в США действует закон Смита-Мундта, согласно которому радиостанциям, в финансировании которых частично участвуют государственные органы, запрещается вещать на американскую аудиторию. Таким образом Конгресс старается уберечь граждан от влияния собственной пропаганды, ориентированной на Россию и другие страны, сообщает Life.

На сайте Совета управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG) говорится, что цель его деятельности заключается  в том, чтобы "поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран и служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для стран, не имеющих независимых СМИ".

Автор: Александр Комаров4 июля 2017, 13:23

Политика

Меркель и Макрон предложили Путину Украину на завтрак
Москва развеяла положительный миф о Трампе
Вашингтон нашел "доказательства" химатаки в Сирии
Порошенко предложил украинцам жить на свалке

Шоу-бизнес

Шокирующие откровения Алибасова об интимной жизни "На-На"
Билан грязно выругался из-за лечения в Африке
Врачи накинулись на госпитализированную Пегову
Подруга о похоронах Евгения Осина

Проишествия

В турецком отеле трагически погибла 11-летняя россиянка
Самые разрушительные ураганы в Москве
В Москве жестоко избили известную фигуристку
Медики спасают москвича после неудачной попытки обрезания

Lifestyle

Как на цинизме и грязи зарабатывает "Пусть говорят"
Худеющий Шнуров станет отцом
"Большая маленькая ложь": чем живут героини сериала
Забытые звезды российского кино
Шоу-бизнес

Звезды подтвердили версию о СПИДе у Олега Яковлева

Выяснились неожиданные подробности о причине смерти певца
Культура

Первый канал поймали на обмане

Он использовал интернет-боты для раскрутки политического ток-шоу
Шоу-бизнес

Фото изможденной Гусевой появилось в Сети

Фанаты гадают, что случилось с актрисой
Шоу-бизнес

Высоцкая оскандалилась из-за повара-раба

Работник накинулся на телеведущую с обвинениями

Гороскоп

Ребенок спас Дроздову и Певцова
Астрологический прогноз с 3 по 9 июля
Раскрыта судьба преемника Яковлева в "Иванушках"
Что стало с убийцей Михаила Круга

Фоторепортажи

Соблазнительные звездные пенсионерки
У россиянки оказались самые длинные ноги
Как на самом деле живут в Северной Корее
Том Круз изменился до неузнаваемости из-за пластики

Спорт

Шарапова оголилась в спортзале (видео)
Акинфеев грозится уйти из сборной из-за Черчесова
Почему Эрнст испортил финал Кубка конфедераций
Месси обсмеяли за неуклюжий свадебный танец

Регионы

Погибшие на озере под Челябинском дети отмечали выпускной
Беженка из Сирии сдала ЕГЭ лучше тысяч россиян
Марадона угодил в секс-скандал в Петербурге
Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru