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Политика

Захарова сбила спесь с наглой пропаганды Запада

Мария Захарова. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила появление на сайте внешнеполитического ведомства раздела с фейковыми новостями из западных СМИ. По ее словам, это стало необходимостью в условиях продолжения раскрутки антироссийской истерии на Западе.
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По ее словам, в российском МИДе практически на каждом брифинге вынуждены комментировать очередные новости о России, которые несут в себе недостоверную и откровенно лживую информацию. По ее словам, внешнеполитическое ведомство в условиях информационной атаки на Россию должно приводить конкретные примеры этой деятельности. "И мне кажется, герои должны себя увидеть", – отметила она.

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Кроме того, Захарова в очередной раз посетовала, что распространение заведомо ложной информации стало всемирным трендом, добавив, что в большинстве случаев виноватой выставляют именно Россию. И исходя из большого объема фейковых новостей, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, публиковаться на сайте МИДа будут лишь некоторые сообщения. В противном случае, по ее словам, в новый раздел пришлось бы "закачивать 90% интернета".

О намерении выкладывать на сайте Министерства иностранных дел недостоверные новости о России Захарова заявила еще неделю назад. Как объяснила тогда дипломат суть нового проекта, в МИДе будут разоблачать такие новости и давать ссылки на их первоисточники.

Впрочем, серьезно увеличившимся количеством лживых новостей озабочены не только в российском МИДе, но и в Белом доме. Так, еще в конце января президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter раскритиковал влиятельные американские газеты The New York Times и The Washington Post, которые ранее неоднократно публиковали материалы о якобы его связях с Россией. Американский лидер назвал фейковой публикуемую этими изданиями информацию.


Автор: Иван Поляков22 февраля 2017, 18:33

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