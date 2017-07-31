Как Россия накажет Польшу за войну с памятниками
Россия видит несколько вариантов ответов на действия Польши в рамках закона о декоммунизации. В частности, это персональные санкции против причастных к разработке документа польских политиков, экономические меры и активная работа на разных международных площадках для привлечения внимания к данной проблеме.
"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий", – цитирует комментарий департамента информации и печати МИД России газета "Известия". К Польше будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер".
Кроме того, в ближайшее время Россия выступит с призывами отреагировать на действия Польши на таких международных площадках, как Парламентская ассамблея ОБСЕ, Межпарламентский союз, Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ. Также Москва направит обращения в парламенты европейских стран.
Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что, если спросить европейских партнеров, поддерживают ли они Варшаву в ее решении, там не смогут ответить утвердительно.
В свою очередь эксперт-полонист Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что введение экономических санкций – не самый удачный вариант ответа на действия поляков. По его мнению, наиболее рациональным был бы ответ "на уровне символов и исторической политики".
Отметим, в настоящее время в Европе установлено около четырех тысяч памятников советским воинам. В Польше таких мемориалов около 500.
Напомним, в июле этого президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж всех памятников, "пропагандирующих коммунизм", за исключением мемориальных объектов, являющихся элементами захоронений или военных кладбищ.
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