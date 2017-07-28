Захарова потроллила журналиста вежливыми людьми

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала немецкому журналисту ответные меры Москвы на новые американские санкции. По ее словам, во внешнеполитическом ведомстве работают вежливые люди.

На своей странице в Facebook она написала, что журналист позвонил ей и сказал, что в заявлении МИДа Россия предлагает США сократить численность своих дипломатов в Москве и других городах. "То есть вы им не приказываете, а предлагаете?" – процитировала журналиста Захарова.

По ее словам, она честно ответила, что в российском внешнеполитическом ведомстве работают вежливые люди. "И хотя уже скоро год, как Вашингтон доказывает, что все, что происходит в США, делается по приказу из Москвы, это не так. Не все и не по приказу", – добавила дипломат.





В российском МИДе в пятницу, 28 июля, объявили об ответных мерах на новые американские санкции. Москва попросила американскую сторону сократить количество дипломатических работников и технического персонала в посольстве США в Москве и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во Владивостоке. Общее количество сотрудников диппредставительств США в России должно быть приведено в соответствии с числом работников российских дипломатических представительств в США – 455 человек.



Другой ответной мерой стало изъятие из ведения посольства США некоторых расположенных в Москве объектов недвижимости. Среди них – дача в Серебряном Бору в западной части города, а также комплекс складских помещений на Дорожной улице на юге столицы.







Напомним, ранее ранее Сенат США (верхняя палата конгресса. – Прим. ред.) подавляющим большинством голосов проголосовал за ужесточение санкций против России. Но нормативно-правовой акт должен быть одобрен президентом Дональдом Трампом.

Но эксперты не выражают практически никаких сомнений в том, что глава государства поставит свою подпись под законопроектом. И это притом что он ограничивает конституционные полномочия Трампа, запрещая ему снимать с России санкции без разрешения конгресса.

Также документ содержит ряд экономических мер. Так, ограничивается максимальный размер инвестиций в нефте– и газопроводы, а также участие американских компаний в совместных с москвой проектах в сфере энергетики. Также прямо говорится о необходимости противодействия строительству газопровода "Северный поток – 2", который позволит диверсифицировать поставки голубого топлива из России в Европу.

