Госдума вдвое сократила "законодательные завалы"

За время весенней сессии депутатам Госдумы удалось более чем вдвое сократить "законодательные завалы", оставшиеся от предыдущих созывов. Как сообщил первый вице-спикер Иван Мельников, парламентариями рассмотрено более тысячи законопроектов.

Сделать еще предстоит немало: всего в копилке Думы VII созыва лежало 2020 законопроектов, ожидавших рассмотрения. Они остались в наследство от прошлых созывов нижней палаты парламента. На сегодня рассмотрены 1152 документа, сообщил Иван Мельников, возглавляющий рабочую группу по сокращению количества законопроектов из архива Думы.

По словам первого вице-спикера, из этих 1152 законопроектов 157 приняты Госдумой и подписаны президентом, 747 законопроектов отклонены во время обсуждения, 139 сняты с рассмотрения в связи с отзывом их авторами и более 100 возвращено авторам по разным основаниям.

Мельников также сообщил, что 20 июля будет проведено дополнительное пленарное заседание Госдумы, передает ТАСС.

Сразу же после начала работы Госдумы VII созыва осенью 2016 года, спикер палаты Вячеслав Володин поставил задачу разобрать "законодательные завалы", для чего парламентариям не раз приходилось задерживаться в зале заседаний для обсуждения законов и назначать дополнительные заседания.

В частности, в феврале 2107 года депутаты работали допоздна для того, чтобы досконально обсудить закон об установлении порядка формирования региональных программ капитального ремонта и об ответственности за них губернаторов. А в апреле было принято решение сократить на час обеденный перерыв для разбора "законодательных завалов".

Спикер Думы Вячеслав Володин ранее обратился к региональным парламентам с просьбой провести ревизию 380 устаревших законопроектов, с инициативой принятия которых выступали законодатели на местах. Помощь в выявлении устаревших инициатив оказывают не только регионы, но также правительство и парламентские фракции.



