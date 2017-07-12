Почему вновь "подвис" законопроект о животных

Рассмотрение законопроекта об ответственном отношении к животным перенесено на осень. Как рассказали в Госдуме, на этом настояло правительство. Между тем спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин настаивает: в осеннюю сессию законопроект должен быть обязательно рассмотрен.

Законопроект об ответственном обращении с животными в стадии рассмотрения с 2011 года. Уже на протяжении шести лет документ находится между Госдумой и правительством и не может поступить на рассмотрение депутатов. И вновь по инициативе кабинета министров обсуждение поправок перенесено на осеннюю сессию нижней палаты парламента.



В Госдуме, устав от постоянного сдвижения сроков завершения работы над документом, настаивают, чтобы до конца 2017 года он был обязательно рассмотрен. "Это общий настрой, и это запрос населения, потому что мы должны эту проблему взять и решить", – заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, добавив, что работа над поправками велась совместно с правительством и представителями обществ по защите животных.

По словам председателя Госдумы, депутаты обратились в кабинет министров с просьбой создать рабочую группу по доработке законопроекта. Он отметил, что "будет правильно, если в нее войдут и представители всех фракций, и представители всех комитетов, которые задействованы в рассмотрении вопроса".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, заявил, что причины задержки рассмотрения документа надо искать в кабинете министров. "Я по этому вопросу именно с претензиями к правительству, годами вы не давали отзыв на этот закон, шесть лет не можем разобраться с кошками и собаками? – заявил он. – Надо поручить Следственному комитету разобраться, кто в правительстве чинит препятствия".

Ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что правительство попросило перенести рассмотрение законопроекта во втором чтении на осеннюю сессию. Совет нижней палаты предложил создать рабочую группу по доработке документа, куда войдут все заинтересованные лица. Нынешний вариант проекта закона предусматривает административную и, в некоторых случаях, уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

В частности, документом определяется порядок содержания и выгула питомцев, вводится определение жестокого обращения с ними. Кроме того, предусматривается регистрация домашних животных и отлов бездомных. Отдельно прописывается запрет на пропаганду жестокого обращения с животными и ответственность владельцев, если их питомцы причинят вред здоровью или чужому имуществу.