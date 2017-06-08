Украина получила равнодушный ответ от НАТО

В НАТО приняли к сведению решение Верховной рады по курсу на вступление Украины в альянс. При этом ответственный сотрудник в аппарате организации отметил, что там не будут комментировать стремление Киева.

"В общих чертах я могу сказать вам следующее: Украина в настоящее время не подала заявку на членство в НАТО. Основное внимание Киева уделяется реформам и модернизации его институтов обороны и безопасности, и НАТО поддерживает эти усилия. В этом приоритет", – подчеркнули в Брюсселе.

По его словам, на Варшавском саммите альянса в 2016 году главы государств и правительств стран НАТО заявили, что поддерживают суверенитет Украины и ее право на определение своего политического курса, свободного от внешнего вмешательства, как это определено Хельсинкским Заключительным актом, передает "Интерфакс-Украина". "Это заявление остается в силе", – подчеркнул ответственный сотрудник в аппарате НАТО.

Между тем в Киеве уже делают громкие заявления по поводу вступления в альянс. "Мы сделали еще один большой шаг в направлении к членству в НАТО. Теперь на законодательном уровне определена наша стратегическая цель — вступление в альянс. Это наш четкий сигнал всему миру", – написал на своей странице в Facebook экс-премьер Арсений Яценюк.

При этом он похвастался, что страна расходует на национальную безопасность даже больше, чем того требуют стандарты НАТО. "Украина своим оружием защищает границы Европейского союза. И тем самым защищает мир на континенте. Вхождение страны в Северо-Атлантический альянс не является прихотью Украины, а реальная геополитическая необходимость для мира и стабильности в Европе", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Верховная рада приняла закон, в рамках которого провозгласила целью Украины вступление в НАТО. Это решение киевских властей прокомментировали и в Кремле, пишет "Газета.ру".

"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что Москва принимает все необходимые меры для "ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и собственной безопасности".