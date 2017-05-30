Из-за танка "Армата" в НАТО снятся кошмары

Эксперт Международного института стратегических исследований назвал новейшую систему активной защиты, которой будут оборудованы российские танки "Армата", проблемой для стран НАТО. Оказалось, хваленые "Джавелины" российским танкам нипочем.

Российская бронетанковая новинка привела в ужас НАТО. Так, Норвегия, начавшая было закупки "Джавелинов", готова выделить от 200 до 350 миллионов крон (24–42 миллиона долларов) для замены этих ПТРК, сообщает BBC.

Новый российский танк "Амата" Т-14 оснащен активной системой защиты (APS), что сводит на нет эффективность целого поколения противотанковых средств. Например, широко разрекламированного американского ракетного комплекса Javelin, считает эксперт Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне Бриг Бен Барри.

Отдельные страны НАТО срочно вкладываются в исследования и разработку собственных противотанковых средств с учетом возможностей "Арматы". "Но они, кажется, уже получили неприятные последствия для собственных бронетанковых разработок", – сокрушается эксперт.

По его мнению, назрела необходимость в разработке новой противотанковой ракеты. Такой, "чтобы смогла пробивать систему APS" нового российского танка. Иначе НАТОвским экспертам российские танки будут сниться в кошмарах.

"Когда-то на поле боя властвовал рыцарь в доспехах, но распространение огнестрельного оружия положило конец господству одетых в панцирь воинов. Со времен Второй мировой войны на поле боя как рыцарь господствовал танк. Танки, конечно, уязвимы для танков неприятеля. Но если у вас есть достаточно тяжелый снаряд, он пробьет даже самые лучшие доспехи. Танки уязвимы и для других систем оружия, и именно для защиты от оружия врага предназначена система APS", – поясняет BBC.