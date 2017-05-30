Из-за танка "Армата" в НАТО снятся кошмары
Российская бронетанковая новинка привела в ужас НАТО. Так, Норвегия, начавшая было закупки "Джавелинов", готова выделить от 200 до 350 миллионов крон (24–42 миллиона долларов) для замены этих ПТРК, сообщает BBC.
Новый российский танк "Амата" Т-14 оснащен активной системой защиты (APS), что сводит на нет эффективность целого поколения противотанковых средств. Например, широко разрекламированного американского ракетного комплекса Javelin, считает эксперт Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне Бриг Бен Барри.
Отдельные страны НАТО срочно вкладываются в исследования и разработку собственных противотанковых средств с учетом возможностей "Арматы". "Но они, кажется, уже получили неприятные последствия для собственных бронетанковых разработок", – сокрушается эксперт.
По его мнению, назрела необходимость в разработке новой противотанковой ракеты. Такой, "чтобы смогла пробивать систему APS" нового российского танка. Иначе НАТОвским экспертам российские танки будут сниться в кошмарах.
"Когда-то на поле боя властвовал рыцарь в доспехах, но распространение огнестрельного оружия положило конец господству одетых в панцирь воинов. Со времен Второй мировой войны на поле боя как рыцарь господствовал танк. Танки, конечно, уязвимы для танков неприятеля. Но если у вас есть достаточно тяжелый снаряд, он пробьет даже самые лучшие доспехи. Танки уязвимы и для других систем оружия, и именно для защиты от оружия врага предназначена система APS", – поясняет BBC.
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