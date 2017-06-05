Володин призвал объединяться для борьбы с терроризмом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал мировое сообщество объединиться в вопросе борьбы с террористической угрозой. Об этом глава нижней палаты парламента заявил во время визита в Сербию.

"Кроме вопросов межпарламентского взаимодействия, было бы правильно предметно обсудить проблемы безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и нелегальной миграции", – сказал Володин на заседании по сотрудничеству между Госдумой и сербской Скупщиной.

По его словам, терроризм может быть уничтожен только в совместными усилиями многих стран. Глава нижней палаты российского парламента подчеркнул, что террористическая угроза не имеет границ. "Поэтому позиция всех стран должна быть одна, мы в этом вопросе должны быть едины", – сказал он.

Затронул Володин и тему взаимоотношений России и Сербии. По его словам, у двух стран есть много общего. "Нас многое связывает: история, культура, мы были вместе в тяжелые времена", – подчеркнул он.





Напомним, Вячеслав Володин во главе думской делегации проводит свой первый зарубежный визит в европейскую страну в качестве руководителя нижней палаты парламента. В ходе запланированных мероприятий стороны обсуждают ряд вопросов двухстороннего взаимодействия между Москвой и Белградом.

В состав делегации Госдумы вошли первый вице-спикер Иван Мельников, председатели ряда профильных комитетов, в частности по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие члены нижней палаты парламента.

"Вопросы многопланового сотрудничества двух стран парламентарии обсудят в ходе встреч с президентом Сербии Александаром Вучичем, с исполняющим обязанности председателя правительства республики, министром иностранных дел Ивицей Дачичем и председателем Народной скупщины (парламента) республики Маей Гойкович", – цитирует ТАСС думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.





В рамках визита российские депутаты проведут переговоры со своими коллегами из сербского парламента – Скупщины. Среди намеченных для обсуждения тем – вопросы двухсторонних парламентских связей, туризма, экономики и культурного сотрудничества.

