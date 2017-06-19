Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным

Известный американский режиссер Оливер Стоун, снявший четырехсерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине, обвинил Вашингтон в ухудшении отношений с Москвой. По его словам, Запад всегда демонизировал Россию до такой степени, при которой невозможно выстраивать нормальный диалог.

Российский лидер действительно хочет наладить отношения с Соединенными Штатами, и для того чтобы решить многие актуальные проблемы, американцам необходимо слушать Путина, а не огульно критиковать его, рассказал Стоун в интервью для американского канала CNN. "Мы демонизировали Россию до такой степени, при которой почти невозможно вести диалог. Трамп приперт к стенке из-за этого расследования (расследование Конгресса США о "связях главы Белого дома с Россией". – Прим. ред.). Это просто позор, потому что нам надо говорить", – сказал режиссер.

По его словам, он хотел бы увидеть во взаимоотношениях двух стран "какую-то разрядку или понимание". "Ни разу за четыре года во всех интервью Путина я не слышал, чтобы он сказал плохое слово о США. Он называет их "наши партнеры", – подчеркнул Стоун.





Напомним, на прошлой неделе американский кабельный телеканал Showtime начал показ четырехсерийного фильма режиссера Оливера Стоуна о президенте России "Путин". Для создания документальной ленты Стоун встречался с главой российского государства более десяти раз на протяжении двух лет. По ходу фильма фильма Путин рассказывает о семье, начале политической карьеры, рассуждает об отношениях с Западом.

Так, помимо прочего, российский президент ответил на вопрос о своих дочерях. По его словам, они никоим образом не связаны с политикой и крупным бизнесом. Он пояснил, что его наследницы занимаются наукой и образованием. "Я ими горжусь", – подчеркнул Путин. Кроме того, российский лидер ответил на вопрос режиссера о внуках, при этом с сожалением отметив, что поиграть с ними удается "очень редко".

Сам же Оливер Стоун в интервью одному из американских телеканалов заявил, что хотел, чтобы Владимира Путина услышал весь мир. "Он должен был быть услышанным достаточно четко, поскольку я не собираюсь быть редактором, я позволю говорить ему", – сказал режиссер.

