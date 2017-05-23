Пентагон отказался от украинских союзников
Глава Военной разведки США рассказал об отношениях с Киевом на слушаниях в комитете Сената Конгресса по вооруженным делам. "Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнер, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной", – цитирует его ТАСС.
Между тем Винсент Стюарт отметил, что Россия стремится выйти из зоны охвата Североатлантического Альянса. "Они пытаются вырваться из того окружения, которое, по их словам, создается странами НАТО в их ближнем зарубежье", – заявил военачальник. При этом он отметил, что действия России якобы нацелены на увеличение военных расходов западных стран и создание "буферной", безопасной площадки.
По мнению главы американской разведки, Кремль продолжит реализовывать эту стратегию. "Они хотели бы протянуть этот (защитный. – Прим. Ред.) барьер до Средиземноморья", – предположил Винсент Стюарт. Он добавил, что Россия уже укрепила свои позиции в Крыму, Сирии и Калининграде.
По всей Украине ожидаются грозы, местами землетрясения pic.twitter.com/IBFfZB5dG5— Во///дь™ (@zybb_zer0) 23 мая 2017 г.
Напомним, ранее директор управления по администрированию и бюджету Белого дома Мик Малвейни заявил, что Соединенные Штаты более не будут безвозмездно финансировать украинское правительство. "Мы изменим несколько программ зарубежной военной помощи, заменив прямые гранты на займы", – пояснил он. "Вместо передачи кому-то 100 миллионов долларов мы можем предоставить кредитные гарантии в меньшем объеме, на которые на самом деле можно будет приобрести больше", – считает член администрации американского президента.
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