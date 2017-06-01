Кремль посмеялся над старушкой Клинтон

В Кремле усомнились в познаниях экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в сфере интернета. В связи в резиденции президента ее назвали "пожилым человеком".

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что провал Хиллари Клинтон на выборах главы государства был обусловлен ее неосведомленностью в специфике сети Интернет. Он отметил, что такой президент не подошел бы стране, которая, возможно, "первой введет запрет на пользование Twitter для людей старше 60 лет".

При этом чиновник подчеркнул, что Хиллари Клинтон относится ко Всемирной паутине и социальным сетям настороженно. "Очевидно, у нее в голове существуют представления об интернете, как о какой-то заведомо шпионской сети, где все обмениваются какими-то секретами", – цитирует Германа Клименко радиостанция "НСН".

В заключение эксперт пошутил о возрасте экс-госсекретаря США. "В общем, жалко старушку, хороший человек. Не знаю, может ей доктор поможет?" – сказал советника Владимира Путина.

Ранее демократ Хиллари Клинтон пошутила над опечаткой президента США Дональда Трампа в одном из постов в социальной сети Twitter. По ее словам, таким образом глава государства передал зашифрованное послание российским спецслужбам.

Напомним, 31 мая 2017 года Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter пост со словосочетанием press covfefe. Предполагается, что президент допустил опечатку при написании press conference (пресс-конференция) или press coverage (освещение в СМИ). Через некоторое время сообщение было удалено, а сам американский лидер предложил гражданам страны угадать значение этого слова.