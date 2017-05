Окровавленная голова Трампа вызвала скандал в США

Стендап-комик и телеведущая CNN извинилась за фотографию с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа. По словам Кэти Гриффин, она зашла слишком далеко.

"Я искренне приношу извинения. Я комик, и я зашла слишком далеко. Сожалею, что перешла черту", – заявила Кэти Гриффин в видеоролике, опубликованном в соцсети Twitter. По ее словам, "картина" была слишком возмутительной.

"Я поняла, что это было не смешно. Я сделала много ошибок в своей карьере комика. Прошу за них прощения", – отметила телеведущая.

Ранее Гриффин опубликовала в Twitter 12-секундную запись фотосессии: она держит в руках муляж головы лидера США. "Я назвала это "кровь текла из его глаз, кровь текла... отовсюду" – гласила подпись к зарисовке.

Вскоре в официальном Twitter-аккаунте Секретной службы США появилось сообщение о том, что инцидент принят в разработку. "У нас есть надежное подразделение, которое следит за открытыми источниками и социальными сетями для оценки угрозы", – отметил представитель ведомства.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) 30 мая 2017 г.

Поступок Гриффин раскритиковали политики, журналисты и рядовые пользователи Сети. Многие уверены: сфотографируйся комик с муляжом головы экс-главы Америки Барака Обамы, она бы уже была арестована.

Anything to distract from how much you all love Kathy Griffin right? pic.twitter.com/CaWW1cwYSP — Lucid Hurricane™✘ (@Lucid_Forever) 31 мая 2017 г.

"Если вы не можете в течение пяти минут сказать, что Кэти Гриффин уволена, то вы упустили суть произошедшего", – обратился к руководству CNN писатель Майк Сернович. Ситуацию прокомментировала и дочь 42-го президента США. "Это мерзко и неправильно", – написала в соцсети Челси Клинтон.

Автор скандального кадра Тайлер Шилдс призвал отнестись к этой работе как к произведению искусства. Фотограф отметил, что подобные вещи создаются с целью вызвать какую-либо реакцию у общественности, и за эту публикацию его могут возненавидеть, передает Fox News.