Лавров рассказал об отношении европейцев к России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что некоторые представители Запада ставят "политизированный подход" к отношениям с Москвой выше интересов своих граждан. "Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией", – сказал глава МИД в интервью телеканалу "Мир".

Лавров отметил, что в ЕС сохраняется "агрессивное меньшинство", выступающее против нормализации отношений с Россией. Однако, по его словам, не все настроены одинаково.

"Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим как они реально в Евросоюзе развиваются", – отметил дипломат.