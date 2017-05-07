Макрон лидирует на президентских выборах во Франции

По результатам подсчета 4,1 миллиона голосов, Макрон набирает 60,19%, Ле Пен – 39,81%. Среди обработанных бюллетеней 359 тысяч пустых и 160 тысяч испорченных.
В воскресенье, 7 мая, состоялся второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля. Борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.
Пролить свет на происходящее решил близкий друг бывшей участницы телестройки
Примадонна поставила Сергею Челобанову условие
Звезду "Дома-2" обозвали "тощим скелетом в трусах"
В Киеве 7 мая пройдет торжественная церемония открытия "Евровидения-2017"