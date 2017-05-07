Макрон лидирует на президентских выборах во Франции

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон обходит лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции. Таковы данные Министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования в Пятой республике и подведение его итогов.

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