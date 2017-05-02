"ЕР" отметила актуальность правительственных поручений

Поручения премьер-министра России Дмитрия Медведева по итогам недавнего правительственного отчета отражают актуальные вопросы социально-экономического развития страны, которые ранее обозначили в Госдуме. Об этом заявил заместитель председателя нижней палаты парламента, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

По его словам, перечень поручений говорит о том, что в правительстве реагируют на те замечания и пожелания, которые высказывали депутаты разных фракций по итогам встреч с избирателями. Неверов отметил, что в перечне, помимо прочего, отражены такие важные вопросы, как повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, а также вопросы выделения дополнительных средств российским аграриям.

В свою очередь, координатор партийного проекта "Единой России" "Российское село", первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил, что дополнительное финансирование государственной программы развития сельского хозяйства позволит сохранить высокие темпы развития отрасли. Он напомнил, что в этом году в сельском хозяйстве появилось льготное кредитование, единая субсидия.





Все эти нововведения, по словам Плотникова, уже начали работать, но в то же время существуют и определенные проблемы. "Все эти проблемы мы обсуждали во время отчета Дмитрия Медведева в Госдуме и просили откорректировать систему и дать соответствующие поручения, которые, кстати, были приняты очень оперативно", – подчеркнул он.

Кроме того, не осталась в стороне и экологическая тематика. По словам председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, чрезвычайно важно появление специальных программ по тем или иным природным объектам. "Байкал, Телецкое озеро, теперь – Волга. Это значимые объекты – символы России, на которые мы должны обращать внимание в первую очередь. Поэтому их поддержка – это чрезвычайно важное решение", – сказал депутат, комментируя поручение главы кабмина проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги и выделении бюджетных средств на эти цели.

В своем недавнем выступлении в стенах нижней палаты парламента Дмитрий Медведев выступил с 15 поручениями, которые касаются широкого спектра вопросов социально-экономического развития страны. Так, была затронута тема развития жилищно-коммунального хозяйства, пенсий для работающих пенсионеров, минимального размера оплаты труда, налоговых преференций и ряд других вопросов.