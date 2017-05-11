За что Лужкову запрещают въезд в Грузию

Бывший московский градоначальник Юрий Лужков поплатился за свои слова, сказанные на днях в Грузии. Теперь ему закрыт въезд в эту страну.

Юрий Лужков со своей супругой Еленой Батуриной и друзьями в начале мая отдыхали в Грузии. Бывший градоначальник и его спутники побывали в одном из монастырей, где слушали песни на арамейском языке. Находясь в Грузии, Лужков позволил себе публичные заявления, которые не понравились властям страны. В частности, он сказал, что Грузии лучше жить без Абхазии и Южной Осетии.

В Тбилиси отреагировали на эти слова и пообещали закрыть Лужкову въезд в страну. О скором принятии такого решения заявил замминистра внутренних дел Шалва Хуцишвили. Напомним, что Грузия до сих пор считает Абхазию и Южную Осетию незаконно оккупированными территориями.

По словам Хуцишвили, Лужкова в свое время не внесли в черный список, хотя он ездил в Абхазию с территории России, что запрещено грузинским законодательством и является основанием для лишения права на въезд в страну. Теперь, отметил представитель МВД Грузии, это будет сделано.

Россия – одна из немногих стран в мире, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии. Эти республики отделились от Грузии в 90-х, но официальный Тбилиси настаивает на территориальной целостности государства и считает их временно оккупированными.

Юрий Лужков с начала 2000-х поддерживал независимость Абхазии и Южной Осетии. В 2005 году он, будучи мэром Москвы, договорился о строительстве в Сухуми Дома Москвы, культурно-делового центра, создаваемого для укрепления связей России и Абхазии. Работы были завершены только в 2013 году, когда Лужков уже не занимал пост градоначальника.

В интервью Life.ru он заявил, что власти Грузии вряд ли пойдут на то, чтобы внести его в черный список. "Я контрабандой не хочу туда пробираться. Я являюсь почетным гражданином Тбилиси, я привел в порядок там школу номер 1, школу, где учились самые выдающиеся грузины и русские, поэты, писатели", – сказал Лужков.

Экс-мэру нравится доброжелательное отношение к нему жителей страны. "Я бы сказал, такое отношение, о котором только мечтать приходится", – отметил он и добавил, что рассчитывал посетить Грузию осенью и отметить там свой день рождения. 21 сентября 2017 года Лужкову исполнится 81 год.