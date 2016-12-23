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Лужков смог сказать о своей страшной болезни

Юрий Лужков. Фото: GLOBAL LOOK press
Бывший столичный градоначальник Юрий Лужков рассказал о диагнозе, который ему поставили в одной из московских клиник. Как оказалось, у экс-мэра нашли воспаление легкого.
прочитано 16528 раз

Неожиданная госпитализация бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова не на шутку взволновала россиян. Некоторое время не было достоверной информации о состоянии здоровья экс-мэра. Наконец он сам прокомментировал случившееся.

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"Все эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда", – успокоил Лужков. Врачи поставили ему страшный диагноз – воспаление легкого из-за развития вирусной инфекции, передает РИА Новости.

"Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны", – уточнил экс-мэр. Он добавил, что планирует в скором времени выписаться из больницы и отправиться на концерт Михаила Турецкого.

Напомним, о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря. Сообщалось, что бывший градоначальник неожиданно потерял сознание после приема лекарства во время визита в МГУ. 

Сначала врачи предполагали, что Лужков мог упасть в обморок из-за обширного внутреннего кровотечения и низкого давления. Появлялись сообщения и о том, что бывший мэр перенес клиническую смерть. По всей видимости, симптомы были не настолько серьезны.

Важно отметить, что госпитализация Юрия Лужкова заставила понервничать не только его близких, но и столичные власти. Спустя 20 минут после того, как бывший градоначальник был доставлен в больницу, в клинику приехали его жена Елена Батурина и их общая дочь. Позже его навестил вице-мэр Леонид Печатников. 

О состоянии здоровья Лужкова высказался и мэр столицы Сергей Собянин. Он написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что держит ситуацию на особом контроле.

Автор: Евгений Мышко23 декабря 2016, 18:15

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