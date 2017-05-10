"Единая Россия" установила новый рекорд

"Единая Россия" отчиталась о рекордном числе встреч с избирателями в регионах. 10 мая под председательством Дмитрия Медведева прошло заседание комиссии по реализации предвыборной программы, на котором с отчетом выступил секретарь Генсовета партии.

В своем выступлении Сергей Неверов отметил, что партия постоянно отчитывается перед избирателями о проделанной работе. "В небольших поселках, деревнях, крупных промышленных центрах уже прошло 11 942 встречи. Такого не было никогда", – заявил Неверов и подчеркнул, что это рекордное количество встреч. Он также отметил, что программа партии не может быть статичной, и жизнь вносит в нее свои изменения, однако, она может реализовываться только на основе мнения людей.

Политик рассказал о форумах "Единой России", которые пройдут ближайшее время. "28 мая, в регионах, где в сентябре будут выбирать губернаторов и депутатов различного уровня, пройдет предварительное голосование", – напомнил Неверов.

В "Единой России" есть несколько форматов работы по реализации программы партии, которая основывалась на наказах граждан, напомнил Неверов. Это расширенные заседания парламентской фракции с участием членов правительства, форумы и личные встречи депутатов с избирателями в рамках региональной недели. Проведение форумов, по словам секретаря Генсовета, дает огромный стимул для развития конкретных отраслей, позволяет вносить коррективы в уже принятые решения.

Депутаты фракции "Единая Россия" @er_novosti в Госдуме VII созыва провели около 12 тысяч встреч с гражданами pic.twitter.com/E3ARmqTJEj — Государственная Дума (@dumagovru) 10 мая 2017 г.

"Прошедший в Омске форум, посвященный вопросам поддержки культуры, является примером принятия конкретных решений. Эти решения вырабатываются непосредственно вместе с профессиональным сообществом, то есть с теми, кого эти решения касаются", – сказал Неверов.

"Уверен, что предстоящие форумы, один из которых как раз перекликается с темой нашего сегодняшнего заседания – поддержка социально ориентированных НКО (он пройдет в Ярославле) – будут столь же продуктивными. Еще один форум будет посвящен благоустройству территорий. Это направление реализуется вместе с жителями, которые сами определяют то, как будет выглядеть их город, их двор", – рассказал секретарь Генсовета.

Неверов призвал собравшихся не забывать о принципах, которыми следует руководствоваться в работе, процитировав предвыборную программу "Единой России".

Слышать голос каждого – наша обязанность! Действовать в интересах людей – наша работа!

"Только когда депутаты нашей фракции, члены правительства опираются на мнение людей, позволяет нам не отступать от этого принципа", – заключил Сергей Неверов.



