В Омске состоялся форум "Единой России" по культуре

Работники культуры получили уникальный шанс лично рассказать главе кабинета министров Дмитрию Медведеву о наиболее волнующих их вопросах. Форум "Культура – национальный приоритет" собрал несколько сотен представителей профессии, политиков и журналистов. В течение первой половины дня обсуждение наиболее актуальных тем шло на четырех площадках, а затем, когда на форум приехал Медведев, участники мероприятия в рамках пленарного заседания получили возможность рассказать ему о том, как обстоят дела в культурной сфере.

Встрече с премьер-министром, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым предшествовали дискуссии представителей культурной сферы. Мероприятия были разделены на четыре больших площадки. Так, участники площадки "Местный дом культуры: новая модель" подняли вопросы поддержки тех населенных пунктов, где нет домов культуры, доступности учреждений культуры для маломобильного населения в селах, поддержки непрофессиональных коллективов.



Зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова отметила необходимость как минимум пятилетнего функционирования возглавляемого ею партпроекта "Местный дом культуры". По вопросам финансирования депутаты также пообещали работать с правительством. Кроме того, прозвучала инициатива о продолжении проектов по кинофикации малых городов и по оснащению пассажирским транспортом центров народного творчества.

Усиление поддержки одаренных детей и создание центров талантливой молодежи, статус педагогов дополнительного образования и проблемы выравнивания льгот между педагогическими работниками, трудоустройство выпускников целевого обучения в вузах – эти темы обсуждались в рамках дискуссионной площадки "Культура и образование". К сожалению, констатировали участники и эксперты, нынешние работники стареют, а проблема кадрового голода кроется в том числе и в отсутствии слаженно работающей системы целевой подготовки.

Участники дискуссионной площадки "Театральное искусство и музыка" рассмотрели проблемы материально-технического оснащения сельских и региональных театров и филармоний. Так, в ходе обсуждения было заявлено о запуске специального партийного проекта "Театры – детям", направленного на развитие и поддержку детских постановок, кроме того, участники представили концепцию виртуального концертного зала, а также обсудили другие вопросы развития художественных театров и филармоний в регионах.

Несколько десятков предложений нашли отражение в итоговой резолюции форума. Потом они, по словам Дмитрия Медведева, станут постановлениями правительства. В частности, участники дискуссии выработали предложения, призванные поддержать музеи, дома культуры и сохранить культурное и национальное богатство всех регионов страны.

По словам заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Ольги Баталиной, тема культуры для первого в этом году форума "ЕР" была выбрана не случайно, поскольку в начале года были запущены два новых партийных проекта в сфере культуры. "Первый – "Местный дом культуры" подразумевает ремонт и оснащение сельских домов культуры и тех ДК, которые расположены в городах численностью до 50 тысяч жителей. Второй проект – "Театры малых городов" нацелен на поддержку театров в муниципалитетах, районных центрах, небольших городах", – отметила Баталина.

Она подчеркнула, что решения, которые вырабатываются на таких площадках, в дальнейшем находят свое отражение в законотворческой деятельности думской фракции "Единой России", а также становятся основой для совместной работы Госдумы и правительства.

"И культура, и искусство – это синонимы разнообразия, нашей внутренней свободы. А задача государства, конечно, заключается в том, чтобы обеспечить реализацию этой свободы законодательными и финансовыми мерами", - сказал Дмитрий Медведев, выступая перед участниками форума.

Премьер призвал уделять особое внимание региональным и муниципальным театрам. "Очевидно, что ситуация меняется. Она меняется в лучшую сторону. Около десятка и оперных, и драматических, и кукольных, и государственных, и негосударственных театров получают гранты. Есть отдельные конкурсы по поддержке современной драматургии, молодой режиссуры", – отметил глава правительства.

Напомним, тематический форум единороссов "Культура – национальный приоритет" посвящен вопросам состояния учреждений культуры в муниципалитетах, их доступности в сельской местности, обеспечения их материально-технической базы. Кроме того, на мероприятии в Омске поднимались вопросы художественного образования, мер по поддержке одаренных детей – в общем, те темы, которые избиратели зачастую поднимают на встречах с представителями власти.