США увеличили риск столкновения с Россией

Москва предупредила о рисках столкновения России и США после американского удара по сирийской авиабазе Шайрат. По некоторым данным, на правительственном аэродроме могли находиться российские граждане.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предупредивший о возможном столкновении Москвы и Вашингтона, также заявил, что вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении рисков из-за приостановки действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии. Сразу же после обстрела авиабазы американскими "Томагавками" Москва разорвала соглашение с Америкой о координации действий в Сирии.

Песков переадресовал военным вопрос о мерах по защите других объектов сирийских вооруженных сил с помощью ВКС России. "Российские вооруженные силы и ВКС России легитимно с точки зрения международного права находятся в Сирии в связи с обращением законного сирийского руководства", – напомнил представитель Кремля.

Россия сожалеет, что инициатива Москвы о международном расследовании химической атаки в Сирии, которая стала причиной американской атаки, была проигнорирована, добавил Песков. Он также отметили, что удар по Сирии идет вразрез с предвыборными обещаниями Дональда Трампа.

В Кремле подтвердили, что США оповещали Россию о запуске крылатых ракет по сирийской базе. Телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом по поводу атаки пока не планируется.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что система ПВО в Сирии будет укреплена, чтобы прикрыть наиболее чувствительные объекты инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности назвали американскую атаку на военную базу в Сирии агрессией против суверенного государства. По мнению президента, это событие негативно повлияет на отношения Вашингтона и Москвы.

Между тем, по сообщениям информагентств, на подвергшейся мощному удару сирийской авиабазе могли находиться российские военные. По данным источников западных СМИ, они не пострадали.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился нанести удар по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого якобы была начата химическая атака 4 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет, базирующихся на кораблях ВМС США. По данным агентства SANA, погибли двое военных, а также 9 мирных жителей, среди которых есть дети. Приводятся данные, что все находившиеся на аэродроме самолеты уничтожены.