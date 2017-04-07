США увеличили риск столкновения с Россией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предупредивший о возможном столкновении Москвы и Вашингтона, также заявил, что вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении рисков из-за приостановки действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии. Сразу же после обстрела авиабазы американскими "Томагавками" Москва разорвала соглашение с Америкой о координации действий в Сирии.
Песков переадресовал военным вопрос о мерах по защите других объектов сирийских вооруженных сил с помощью ВКС России. "Российские вооруженные силы и ВКС России легитимно с точки зрения международного права находятся в Сирии в связи с обращением законного сирийского руководства", – напомнил представитель Кремля.
Россия сожалеет, что инициатива Москвы о международном расследовании химической атаки в Сирии, которая стала причиной американской атаки, была проигнорирована, добавил Песков. Он также отметили, что удар по Сирии идет вразрез с предвыборными обещаниями Дональда Трампа.
В Кремле подтвердили, что США оповещали Россию о запуске крылатых ракет по сирийской базе. Телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом по поводу атаки пока не планируется.
В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что система ПВО в Сирии будет укреплена, чтобы прикрыть наиболее чувствительные объекты инфраструктуры.
Международное сообщество отреагировало на удар #США по Сирии. Подробности ➡ https://t.co/upE8YJ9NC4#АтнБел #Сирия #Асад #Трамп #война pic.twitter.com/GD5X2zkfQt— АТН: Новости (@atnbtrc) 7 апреля 2017 г.
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности назвали американскую атаку на военную базу в Сирии агрессией против суверенного государства. По мнению президента, это событие негативно повлияет на отношения Вашингтона и Москвы.
Между тем, по сообщениям информагентств, на подвергшейся мощному удару сирийской авиабазе могли находиться российские военные. По данным источников западных СМИ, они не пострадали.
США нанесли ракетные удары по авиабазе в Сирии: есть погибшие #Syria #USA - https://t.co/oxTjKDOPvH pic.twitter.com/JWoRsyAOyJ— USAone (@usaonenews) 7 апреля 2017 г.
В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился нанести удар по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого якобы была начата химическая атака 4 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет, базирующихся на кораблях ВМС США. По данным агентства SANA, погибли двое военных, а также 9 мирных жителей, среди которых есть дети. Приводятся данные, что все находившиеся на аэродроме самолеты уничтожены.
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