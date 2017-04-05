Володин предложил обсудить молодежную политику
По словам председателя нижней палаты парламента, предложения по вопросам молодежной политики и поиску путей эффективной работы звучат со стороны всех думских фракций. В связи с этим, Вячеслав Володин предложил парламентариям от разных партий совместно обсудить наиболее актуальные вопросы.
"Может быть, нам запланировать с вами, исходя из этих предложений, парламентские слушания по этому вопросу, – обратился Володин к коллегам. – И каждая фракция выступит с предложениями по молодежной политике и о том, как видят парламентские фракции, партии эту работу".
В ходе обсуждения была названа ориентировочная дата проведения слушаний – 18 мая. По словам спикера, за это время депутаты смогут подготовиться. На мероприятие собираются пригласить министра образования, руководителя Росмолодежи и представителей регионов.
Вячеслав Володин попросил профильные комитеты, фракции создать рабочую группу и подготовить такие парламентские слушания. "Мы, с одной стороны, послушаем, какие наработки есть у министерства и агентства, а с другой стороны, поделимся наработками, которые есть у парламентских фракций", – отметил председатель Госдумы. Думские фракции поддержали его предложения.
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