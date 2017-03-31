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Сколько депутаты тратят на благотворительность

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Поддержка детских домов, медцентров, кинотеатров и меценатство – на эти цели идет значительная часть средств, заработанных депутатами российской Госдумы. Парламентарии задекларировали свои доходы за 2016 год.
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Цифры, указанные в декларациях народными избранниками, внушительные. Как выяснилось, немалую часть этих доходов депутаты, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, тратят на благотворительность. Финансы направляются на проекты в сфере медицины и образования, развитие социальной инфраструктуры.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

31 марта стало известно, что все народные избранники в установленный законом срок до 1 апреля представили свои декларации. Цифры заработка парламентариев за 2016 год будут опубликованы на сайте Госдумы не позднее чем через 14 рабочих дней.

По доходам за 2015 год лидировал среди депутатов единоросс Леонид Симановский. По его словам, за прошлый год он задекларировал 370 миллионов рублей – примерно в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Это дивиденды от компании "Новатек", одним из учредителей которой он является. Политик пояснил, что его акции с 2003 года находятся в доверительном управлении у главы "Новатека" Леонида Михельсона, и к бизнесу сам он отношения не имеет.

Симановский признался, что перечисляет на благотворительные цели около 20% своих доходов. В частности, он поддерживает материально два детских дома в Самаре и в Москве. Помогает Симановский и фонду Валентины Терешковой, который занимается поддержкой участников и инвалидов боевых действий, направляет средства на проекты, связанные с лечением детей.

Как рассказал журналистам единоросс Григорий Аникеев, в декларации за 2016 год он отразил 525 миллионов рублей. Депутат продолжит финансировать два передвижных медицинских центра во Владимирской области. Закупленное для них современное оборудование позволило бесплатно обследовать в прошлом году 60 тысяч пациентов. Кроме того, во Владимире уже шесть лет работает построенный на средства парламентария бесплатный кинотеатр. По подсчетам Аникеева, в эти проекты вложено более миллиарда рублей – не считая того, что идет на поддержание их в рабочем состоянии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2015 году заработал 87,1 миллиона рублей. По словам источника в окружении спикера, "в прошлом году процентная ставка банков по депозитам была ниже, чем в 2015 году, поэтому доход Володина в 2016 году стал меньше – несмотря на то, что его зарплата как председателя Госдумы выше, чем по предыдущему месту работы". Большая часть этой суммы – доход по вкладам и ценным бумагам. Источник напомнил, что Володин до 2007 года владел пакетом акций холдинга "Солнечные продукты", а в 2007 году акции продал. Доход от их продажи составил примерно 592,5 миллиона рублей.

Председатель нижней палаты парламента в 2016 году направил на благотворительность 31 миллион рублей. Получатели – 21 некоммерческая организация, благотворительный фонд, социальные учреждения из 6 регионов.

В числе организаций, которым помогает спикер – благотворительный фонд "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой и общественная организация "Справедливая помощь", основателем которой была Елизавета Глинка, фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни", санкт-петербургские организации, которые помогают детям-инвалидам – "ГАООРДИ" и "Перспективы".

В 2016 году благотворительную помощь получили также некоммерческие организации Волгоградской, Тамбовской и Пензенской областей, входящих в территорию округа, по которому Володин избирался в Госдуму. Среди них волгоградские фонды "Дети в беде" и "Планета детства", Институт гражданского общества, пензенская организация "Благовест", тамбовский Центр поддержки гражданских и общественных инициатив "Открытый мир". Получают помощь также 3 детских дома, 5 муниципальных музеев и талантливые дети в Саратовской области.

Не отстают от единороссов и представители парламентской оппозиции. Коммунист Владимир Блоцкий часть из заработанных 260 миллионов рублей направляет детским медицинским учреждениям. Депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг немалую долю семейного дохода в 120 миллионов рублей направил в детский благотворительный фонд. Еще один справоросс, Александр Ремезков, задекларировал за 2016 год 117 миллионов рублей. Парламентарий за 2,5 последних года Ремезков потратил на различные благотворительные фонды и развитие детского спорта более 20 миллионов рублей.

Автор: Федор Лопырев31 марта 2017, 23:20
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