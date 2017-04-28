Украину поставили на место за шутки о Черноморском флоте

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского капитана первого ранга Евгения Лупакова о возможности потопить весь Черноморский флот. Политик предупредил, что шутить с российскими боевыми кораблями не стоит.

Руслан Бальбек заявил, что на Украине нет не только подлодок, но и экипажа хотя бы для одной субмарины. Он подчеркнул, что подводникам нужны не только теоретические знания, но и практические навыки, "иначе это будет поход в один конец".

Политик добавил, что украинские военные демонстрируют невежество в технике противолодочной борьбы на море. "Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит", – отметил он. По словам депутата, подходить к охраняемой военно-морской базе на расстояние торпедного залпа получается только у голливудских героев.

"Судя по тому, какие тактические гении военно-морского дела выступают в роли экспертов для украинских изданий, создается впечатление, что для интервью набирают людей по принципу "самая фантастическая версия", – цитирует Бальбека РИА Новости. Он указал, что капитан первого ранга оперирует сомнительными данными.

Ранее Евгений Лупаков назвал единственное, по его мнению, условие для победы над Черноморским флотом. Это было бы возможно, если бы у ВМС Украины было "хотя бы пяток подводных лодок", сообщил он.

Сильны как никогда! Плавучий ларек по продаже шаурмы "Ашот-7" затопил в Черном море боевой корабль российского военного флота. — Egyptian orchestra (@IgorLukianchuk) 27 апреля 2017 г.

Напомним, что 27 апреля исследовательский военный корабль "Лиман" затонул в Черном море после столкновения с судном под флагом Того "Ашот-7". Инцидент произошел в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря, в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор. Экипажи кораблей были эвакуированы, пострадавших нет.

