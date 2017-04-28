Экипаж затонувшего военного корабля вернут в Россию самолетом

Экипаж исследовательского судна "Лиман" Черноморского флота, потерпевшего крушение после столкновения с грузовым судном под флагом Того, будет возвращен в Россию не по морю, как это планировалось ранее, а самолетом Военно-транспортной авиации Министерства обороны. Соответствующее решение было принято в связи с затруднением судоходства в проливе Босфор из-за неблагоприятных погодных условий, передает газета "Известия".