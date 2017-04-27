Кто виноват в крушении российского военного корабля

В посольстве России в Стамбуле прокомментировали столкновение российского военного исследовательского судна "Лиман" с кораблем под флагом Того "Ашот-7". В представительстве страны предположили, причиной инцидента мог стать туман.

Пресс-атташе генконсульства России в Стамбуле Сергей Лосев предположил, что столкновение кораблей, после которого судно "Лиман" пошло ко дну, произошло из-за тумана. "Причиной крушения российского корабля, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия", – заявил он.



В свою очередь, военный эксперт Виктор Баранец отметил, что у экипажа "Лимана" была возможность предотвратить столкновение с кораблем "Ашот-7". "У нас есть звуковое сообщение, есть радиосообщение. В конце концов, есть сообщение флажками. Есть правило мореходства, как в таких случаях корабли расходятся, гражданские с военными или наоборот", – цитирует его BFM.

Экс-командующий Черноморским флотом России Игорь Катасонов частично разделяет позицию Виктора Баранца. По его мнению, ответственность за произошедшее лежит на капитане "Лимана". "Командир обязан был принять все меры, чтобы не столкнуться и уйти, даже в ситуации, которая была самая невыгодная, можно сказать – виноват один, виноват другой, кто должен беречь правый борт", – считает адмирал.

В то же время в Генштабе Черноморского флота считают, что инцидент произошел по вине судна под флагом Того. "По предварительным данным, экипаж "Лимана" соблюдал все правила плавания и маневрирования. Столкновение могло произойти по вине иностранного судна", – цитирует собеседника "Интерфакс". Добавим, и Катасонов, и Баранец считают маловероятной версию провокации со стороны иностранного корабля.

Между тем стало известно, почему после столкновения морякам не удалось сохранить живучесть "Лимана". Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что борт корабля принял на себя 800 тонн воды. "Это огромный тоннаж для такого относительно небольшого корабля, спасти его было невозможно. Чтобы избежать гибели людей, командир принял решение покинуть судно и пересесть на спасательные плоты", – объяснил он.

Эксперты отметили, что установить точную глубину залегания исследовательского судна пока невозможно. "Но в этом месте глубины относительно небольшие, и вероятность проведения успешной операции по подъему затонувшего судна Черноморского флота очень велика", – рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Ашот-7 — убийца российского флота. Это вы ещё Ашот-7S не видели. — RBTUBCA (@robotubiyca) 27 апреля 2017 г.

В пресс-службе правительства России сообщили, что турецкая сторона "передала информацию об инциденте и о мерах по оказанию помощи российским морякам". "Не исключено, что в ближайшее время состоится телефонный разговор премьер-министров России и Турции Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма", – цитирует ее РИА Новости. Добавим, что, по данным NTV, чиновники уже обсудили детали происшествия.

Недалеко от Босфора тонет корабль Черноморского флота. Столкнулся с судном "АШОТ-7"



Ашот шатал ваш Черноморский флот — Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) 27 апреля 2017 г.

В дирекции береговой охраны Стамбула рассказали, что все 78 членов экипажа были спасены, их состояние оценивается как удовлетворительное. По словам представителя ведомства, матросы будут доставлены на базу Черноморского флота на российском судне "Улус-Стар".

Напомним, 27 апреля исследовательский военный корабль "Лиман" затонул в Черном море после столкновения с судном "Ашот-7". Инцидент произошел в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор.