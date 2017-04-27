Российский военный корабль затонул в Черном море

Исследовательский военный корабль "Лиман" затонул в Черном море после столкновения с судном "Ашот-7". В Минобороны России заявили, что все члены экипажа спасены.

Инцидент произошел в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор, передает ТАСС. По данным Минобороны России, исследовательский корабль "в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии". От полученных пробоин "Лиман" пошел ко дну.

По информации ведомства, никто из моряков не пострадал. В береговой службе Стамбула отметили, что спасатели эвакуировали 78 членов экипажа. "Столкнулись два судна, одно российское, второе – под флагом Того. Все члены экипажей обоих судов спасены, жертв нет", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Минобороны.

В то же время СМИ сообщили о потерях в команде исследовательского судна. Предполагается, что в результате столкновения с "Ашот-7" без вести пропали 15 российских солдат, передает Sky News со ссылкой на Reuters. Позднее турецкая береговая охрана опровергла эту информацию.

Недалеко от Босфора тонет корабль Черноморского флота. Столкнулся с судном "АШОТ-7"



Ашот шатал ваш Черноморский флот — Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) 27 апреля 2017 г.

Ранее стало известно, что матросы пытались сохранить живучесть судна. На место происшествия прибыли корабли Черноморского флота, а также спасательная бригада на самолете Ан-26.

Напомним, в марте 2017 года российское торговое судно столкнулось с рыболовецким траулером в трех километрах от Барселоны. В результате происшествия без вести пропали двое моряков, еще трое были госпитализированы.