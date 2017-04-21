Лукашенко сделал неожиданный выпад в адрес Трампа

Действия администрации американского лидера Дональда Трампа вызывают тревогу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту республики.

Особенно взволновали Александра Лукашенко действия главы Белого дома в Сирии и рост напряженности на Корейском полуострове. "Это вселяет тревогу по поводу того, преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь пытаться диктовать свою волю остальному миру", – заявил белорусский лидер и выразил надежду, что "разум геополитических игроков на сей раз возобладает".

Ранее он дал оценку Дональду Трампу. Лукашенко напомнил, что 45-й президент Соединенных Штатов пришел к власти под лозунгом "Сделаем Америку снова великой", поэтому ни Белоруссии, ни России не стоит рассчитывать на дружбу с главой американского государства.

"И не настолько он глуп, как некоторые думают! Да, надо было спокойнее где-то, но это нам отсюда кажется. Но там же много умных людей! Восемьдесят процентов евреев, и не скажешь, что это глупые люди. Нация далеко не глупая!" – отметил политик.





Напомним, что международная обстановка резко обострилась 7 апреля, когда США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Дональд Трамп заявил, что якобы именно оттуда войска Башара Асада осуществляли химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой около 80 человек погибли и более 200 получили ранения.

Позже Вашингтон объявил об отправке в Японское море ударной группы кораблей американских ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Трамп выступил с воинственным комментарием. "Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

