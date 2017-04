Тиллерсон рискует "обломать зубы" в Москве

Плодотворный диалог Тиллерсона с Владимиром Путиным невозможен, если госсекретарь США продолжит общаться в своем прежнем тоне. Угрозами, критикой и ультиматумами ничего не достигнуть, полагает корреспондент немецкого канала N24 Кристоф Ваннер. Журналист уверен в том, что если глава американской дипломатии будет общаться в том же тоне, то обломает себе о Путина все зубы.



Чтобы продвинуться в переговорах с российским президентом, нужно общаться с ним на равных и проявлять уважение, советует журналист. Владимир Путин отстаивает свои геополитические амбиции на Ближнем Востоке и в Сирии. И он не отступит ни на сантиметр. Единственное, что может действительно помочь, это если американцы будут готовы общаться с Путиным на равных, проявлять к нему уважение, сказал Ваннер.

#Tillerson lands in #Moscow. For the first time a man from #Trump administration visits #Russia. And tensions R crazy#Syria #ChemicalAttack pic.twitter.com/W2TWBKPaSy