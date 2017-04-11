Тиллерсон рискует "обломать зубы" в Москве
Плодотворный диалог Тиллерсона с Владимиром Путиным
невозможен, если госсекретарь США продолжит общаться в своем прежнем тоне.
Угрозами, критикой и ультиматумами ничего не достигнуть, полагает корреспондент
немецкого канала N24 Кристоф Ваннер. Журналист уверен в том, что если глава
американской дипломатии будет общаться в
том же тоне, то обломает себе о Путина все зубы.
Чтобы продвинуться в переговорах с российским президентом, нужно общаться с ним на равных и проявлять уважение, советует журналист. Владимир Путин отстаивает свои геополитические амбиции на Ближнем Востоке и в Сирии. И он не отступит ни на сантиметр. Единственное, что может действительно помочь, это если американцы будут готовы общаться с Путиным на равных, проявлять к нему уважение, сказал Ваннер.
#Tillerson lands in #Moscow. For the first time a man from #Trump administration visits #Russia. And tensions R crazy#Syria #ChemicalAttack pic.twitter.com/W2TWBKPaSy— Maria Finoshina (@MFinoshina_RT) 11 апреля 2017 г.
От визита Тиллерсона в Россию ждут много. Во-первых, прояснения ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона, которые, мягко говоря, зашли в тупик. Во-вторых, российское руководство, наверняка, хочет понять, какие шаги Америка намерена предпринимать в Сирии после обстрела крылатыми ракетами авиабазы в Хомсе. И, наконец, во время первого визита госсекретаря США в Москву должна решиться судьба встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
На таком непростом фоне для важных переговоров с Сергеем Лавровым, а, возможно, и с Владимиром Путиным, господин Тиллерсон за час до вылета в Москву зачем-то ставит России ультиматум. По мнению американского дипломата, Москва должна решить, поддерживает она США и их союзников или режим сирийского президента Башара Асада.
Ранее с аналогичным ультиматумом выступил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который в последний момент передумал лететь в Москву, сославшись на позицию России в сирийском вопросе.
В воскресенье, 9 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN заявила, что Трамп обдумывает возможность введения новых санкций против России из-за ее поддержки президента Сирии.
Добавим, что в программе пребывания в Москве госсекретаря США запланирована его встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Однако источники некоторых СМИ утверждают, что президент Владимир Путин также встретится с Тиллерсоном и проведет с ним переговоры.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир пояснил, что дело тут вовсе не в воспитании
Беглый депутат Рады защитил семью от президента Украины
После оглушительного успеха артиста ждало полнейшее забвение
МИД страны назвало главное условие участия в конкурсе