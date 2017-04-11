Тиллерсон рискует "обломать зубы" в Москве

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начал свой первый визит в Москву, основная его часть запланирована на завтра, 12 апреля. За несколько часов до вылета в Россию дипломат выдвинул Кремлю ультиматум, касающийся отказа от поддержки сирийского лидера Башара Асада. Эксперты советуют Тиллерсону сменить тон для того, чтобы дипломатическая поездка привела хоть к каким-то результатам.

Плодотворный диалог Тиллерсона с Владимиром Путиным невозможен, если госсекретарь США продолжит общаться в своем прежнем тоне. Угрозами, критикой и ультиматумами ничего не достигнуть, полагает корреспондент немецкого канала N24 Кристоф Ваннер. Журналист уверен в том, что если глава американской дипломатии будет общаться в том же тоне, то обломает себе о Путина все зубы.



Чтобы продвинуться в переговорах с российским президентом, нужно общаться с ним на равных и проявлять уважение, советует журналист. Владимир Путин отстаивает свои геополитические амбиции на Ближнем Востоке и в Сирии. И он не отступит ни на сантиметр. Единственное, что может действительно помочь, это если американцы будут готовы общаться с Путиным на равных, проявлять к нему уважение, сказал Ваннер.

От визита Тиллерсона в Россию ждут много. Во-первых, прояснения ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона, которые, мягко говоря, зашли в тупик. Во-вторых, российское руководство, наверняка, хочет понять, какие шаги Америка намерена предпринимать в Сирии после обстрела крылатыми ракетами авиабазы в Хомсе. И, наконец, во время первого визита госсекретаря США в Москву должна решиться судьба встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

На таком непростом фоне для важных переговоров с Сергеем Лавровым, а, возможно, и с Владимиром Путиным, господин Тиллерсон за час до вылета в Москву зачем-то ставит России ультиматум. По мнению американского дипломата, Москва должна решить, поддерживает она США и их союзников или режим сирийского президента Башара Асада.

Ранее с аналогичным ультиматумом выступил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который в последний момент передумал лететь в Москву, сославшись на позицию России в сирийском вопросе.





В воскресенье, 9 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN заявила, что Трамп обдумывает возможность введения новых санкций против России из-за ее поддержки президента Сирии.

Добавим, что в программе пребывания в Москве госсекретаря США запланирована его встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Однако источники некоторых СМИ утверждают, что президент Владимир Путин также встретится с Тиллерсоном и проведет с ним переговоры.