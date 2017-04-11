Лондон побоялся отпускать неуправляемого Джонсона к Лаврову

Визит главы МИД Великобритании в Москву был отменен из-за позиции Терезы Мэй. Премьер-министр побоялась отпускать непредсказуемого Бориса Джонсона на встречу с Сергеем Лавровым.

Борис Джонсон известен своей экспрессивностью. Судя по всему, именно поэтому премьер Великобритании не одобрила идею прямых переговоров неуправляемого министра иностранных дел с его российским коллегой, пришли к выводу британские СМИ. Встреча должна была состояться в Москве 9–10 апреля.

Джонсон вместе с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном выступает за продолжение жесткого военного вмешательства Запада в сирийский конфликт. Тереза Мэй, в свою очередь, не поддерживает идею о нанесении новых ударов по Сирии.

"Джонсон и Фэллон хотят, чтобы Соединенное Королевство, насколько возможно, плотно следовало в фарватере действий США. Премьер же намерена удержать Британию от любых вооруженных конфронтаций", – пишет The Sun.

#BorisJohnson's call for targeted sanctions against Russia and Syria rejected by some of world's most powerful countries #CapitalReports pic.twitter.com/j6rQvO7vhF — Capital S Coast News (@CapitalSCNews) 11 апреля 2017 г.

В целом в британском правительстве произошел глубокий раскол. И случилось это после решения США нанести ракетный удар по сирийской базе Шайрат. "Мэй отказывается давать одобрение Британии на возможные будущие удары", – пишет издание.

Авторы статьи приходят к выводу, что Даунинг-стрит надавила на Джонсона и заставила его отменить визит в Москву. А реакция Мэй оставила у главы британского МИДа впечатление, что он больше не располагает доверием премьера.