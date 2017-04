Лондон побоялся отпускать неуправляемого Джонсона к Лаврову

Борис Джонсон известен своей экспрессивностью. Судя по всему, именно поэтому премьер Великобритании не одобрила идею прямых переговоров неуправляемого министра иностранных дел с его российским коллегой, пришли к выводу британские СМИ. Встреча должна была состояться в Москве 9–10 апреля.

Джонсон вместе с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном выступает за продолжение жесткого военного вмешательства Запада в сирийский конфликт. Тереза Мэй, в свою очередь, не поддерживает идею о нанесении новых ударов по Сирии.

"Джонсон и Фэллон хотят, чтобы Соединенное Королевство, насколько возможно, плотно следовало в фарватере действий США. Премьер же намерена удержать Британию от любых вооруженных конфронтаций", – пишет The Sun.

#BorisJohnson's call for targeted sanctions against Russia and Syria rejected by some of world's most powerful countries #CapitalReports pic.twitter.com/j6rQvO7vhF