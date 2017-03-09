Единороссы определились с партийными праймериз

Партия "Единая России" приступает к отбору кандидатов для предстоящих осенью выборов. К старту процесса подготовки к внутрипартийному голосованию единороссы запустят обновленный сайт внутрипартийных выборов. Для проведения праймериз будет изготовлено 3,7 миллиона бюллетеней.

В "Единой России" рассказали о том, как идет подготовка к предварительному голосованию, которое состоится 28 мая. Как рассказал замсекретаря Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Селиверстов, бюллетени для предварительного голосования имеют несколько степеней защиты. До 5 апреля будут определены места голосования и опубликован их список. 12 апреля станут известны составы счетных комиссий.

"По предварительным подсчетам, всего в работе счетных комиссий будет задействовано более 8,5 тысячи человек, рассказал Селиверстов. - Уже сейчас начинают заключаться с ними договоры. Порядок формирования участковых счетных комиссий в целом аналогичен прошлому году".

В партии отметили, что помещения для голосования, по-прежнему, будут располагаться в привычных для избирателей местах голосования. Всего, по словам Законодателя, будет работать порядка двух тысяч участков. "Голосование по-прежнему будет рейтинговым", – сказал он.

Специально к дню предварительного голосования "Единая Россия" запускает обновленный сайт, посвященный праймериз. С 13 марта по адресу pg.er.ru будет размещаться вся информация, касающаяся предстоящего предварительного голосования. Как рассказал центрального исполкома партии Владимир Бурматов, в обществе есть запрос на получение полной информации о проведении предварительного голосования.





"Люди обращаются за консультациями и многие, в том числе журналисты, отмечают, что есть потребность в едином информационном ресурсе, которым в прошлом году выступал сайт предварительного голосования, – отметил Бурматов. – Есть запрос как со стороны СМИ, так и самих участников, на то, чтобы сайт снова начал свою работу".

Как рассказали в партии, дизайн сайта практически не изменится, тогда как техническая составляющая обновится существенно. На портале можно узнать, в каких регионах и населенных пунктах проводятся предварительные выборы, узнать новости о праймериз и получить другую информацию. Кроме того, на сайте у каждого участника выборов будет свой личный кабинет.

"Он сможет дать дополнительную информацию о себе, разместить фото и видео, различные документы, сможет публиковать собственные новости о проведенных встречах и мероприятиях, в которых принимал участие. Это все будет отображаться на персональной странице участника, что позволит ему более полно раскрыться перед своими потенциальными избирателями", – сказал глава исполкома "ЕР".





По словам замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, одним из главных условий участия в предварительных выборах остается участие в дебатах. Они будут проходить по субботам и воскресеньям, начиная с 8 апреля по 21 мая.

"Всего определено восемь тем для дебатов, но это не значит, что все они будут отработаны. Здесь регионы и сами могут определять, какие из них брать", – сказал парламентарий, Он подчеркнул, что каждый кандидат должен принять участие не менее, чем в двух встречах с оппонентами.



Как и в прошлом году, на сайте будут транслироваться дебаты претендентов на участие в выборах от партии. Согласно правилам проведения предварительного голосования, на подведение итогов голосования отводится два дня. Таким образом, имена победителей партийного голосования станут известны 30 мая.