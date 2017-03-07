Володин поддержал перенос даты выборов президента на 18 марта
Выборы президента могут пройти 18 марта 2018 года. Эту идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил символичность того, что голосование может пройти в день, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией.
"Это – воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством, - заявил он. – А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо".
Как напоминает "Интерфакс", 3 марта сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента пакет поправок в избирательное законодательство. В частности, законопроект предусматривает возможность переноса выборов главы государства на третье воскресенье марта.
Пакет поправок уже направлен для изучения в профильный комитет Госдумы. По словам Володина, депутаты постараются его обсудить "со всеми экспертами и теми, кто участвует в избирательном процессе максимально открыто". "Будем выходить на то решение, которое однозначно принесет пользу всем участникам избирательного процесса и обеспечит открытость и легитимность кампании", – заявил он.
Напомним, выборы президента в 2018 году должны проходить во второе воскресенье марта, то есть 11-го числа. Однако из-за переноса праздников этот день может оказаться рабочим. По действующему законодательству, выборы должны переноситься на первое воскресенье марта. И именно поэтому в 2012 году президента выбирали 4 марта.
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