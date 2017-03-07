Володин поддержал перенос даты выборов президента на 18 марта

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил перспективность идеи проведения выборов президента в третье воскресенье марта – 18 числа. Он отметил символичность этой даты, напомнив, что в 2014 году в этот день глава государства Владимира Путина подписал договор о принятии Крыма в состав России, днем ранее одобрив проект документа.

Выборы президента могут пройти 18 марта 2018 года. Эту идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил символичность того, что голосование может пройти в день, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией.

"Это – воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством, - заявил он. – А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо".

Как напоминает "Интерфакс", 3 марта сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента пакет поправок в избирательное законодательство. В частности, законопроект предусматривает возможность переноса выборов главы государства на третье воскресенье марта.

Пакет поправок уже направлен для изучения в профильный комитет Госдумы. По словам Володина, депутаты постараются его обсудить "со всеми экспертами и теми, кто участвует в избирательном процессе максимально открыто". "Будем выходить на то решение, которое однозначно принесет пользу всем участникам избирательного процесса и обеспечит открытость и легитимность кампании", – заявил он.





Напомним, выборы президента в 2018 году должны проходить во второе воскресенье марта, то есть 11-го числа. Однако из-за переноса праздников этот день может оказаться рабочим. По действующему законодательству, выборы должны переноситься на первое воскресенье марта. И именно поэтому в 2012 году президента выбирали 4 марта.