Володин призвал укреплять межпарламентские связи с Арменией
Стратегическое партнерство Москвы и Еревана проверено временем. Еще больше его укрепит сотрудничество парламентов двух стран, заявил Вячеслав Володин на встрече с главой Национального собрания Армении Галустом Саакяном.
"Исходим из того, что Армения для нас – стратегический партнер. Одна из задач поездки – сделать более фундаментальными наши связи", – сказал председатель Госдумы.
Володин подчеркнул необходимость развития связей на уровне регионов России и Армении. И это заявление уже переходит в практическую плоскость: в составе думской делегации – председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и председатель заксобрания Краснодарского края Владимир Бекетов. В этих российских регионах – большие армянские общины.
Председатель Госдумы отметил, что многие вопросы, которые обсуждает исполнительная власть, в конце концов приходят в Думу для ратификации. И важно, чтобы профильные комитеты в парламентах двух стран отработали эти проблемы до того, как они будут вынесены на общее рассмотрение. "Учитывая, что вопросы развития инфраструктуры, вопросы гуманитарных проектов сегодня крайне важны, в рамках визита нам можно было бы установить более эффективные отношения именно на уровне профильных комитетов и, конечно, регионов", – сказал Володин.
В свою очередь, Галуст Саакян отметил, что Армения придает большое значение роли России в процессе урегулирования карабахского конфликта. Председатель Госдумы подтвердил, что Россия держит этот вопрос на постоянном контроле. Он подчеркнул, что многое уже сделано для того, чтобы снять напряженность в Закавказье.
Спикеры парламентов закрепили отношения, посадив у здания парламента Армении ель. Вячеслав Володин встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном. Позже российская делегация возложит венок к Мемориалу жертв геноцида армян 1915 года.
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