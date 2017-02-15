Володин поставил на место пресс-секретаря Трампа

Спикер Госдумы считает, что надо прекратить любые разговоры об отчуждении Крыма из состава России. По словам Вячеслава Володина, подобные заявления – посягательство на целостность нашей страны.

Председатель нижней палаты российского парламента прокомментировал заявление пресс-секретаря американской администрации по Крыму и его принадлежности. Вячеслав Володин призвал "вообще эту тему поднимать".



"Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, – заявил спикер Госдумы на очередном пленарном заседании палаты. – Послушайте, там еще кто– то скажет".

Он напомнил, что американский лидер в ходе предвыборной кампании обещал выстраивать конструктивные отношения с Россией. "Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ", – отметил Володин.

В предвыборной программе Дональда Трампа "было все сказано: урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом", заявил спикер Госдумы.







Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер изложил позицию руководства США. В частности, он рассказал об отношении главы Белого дома к вопросу воссоединения Крыма с Россией и ситуации на востоке Украины.

По словам помощника американского лидера, Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации в Донбассt. 9 февраля Спайсер заявил об отсутствии у американских властей планов по снятию антироссийских санкции.

