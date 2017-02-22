Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко вновь заговорил о мифическом военном конфликте с Россией. Он полагает, что существует угроза полномасштабной войны между двумя государствами.

На этот раз Порошенко вспомнил о российском военном контингенте в Приднестровье и назвал его одной из угроз для Украины. "Он тоже, по моему глубокому убеждению, может в любое время быть использован для атаки на наши территории и угрожает нашим границам", – сказал президент на встрече с руководством вооруженных сил Украины.

Не преминул Порошенко также обвинить Россию в наращивании военного присутствия в Крыму и сделал вывод: "Угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не делась". Помимо этого, он призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы.

Украинский лидер также сделал реверанс в сторону Европы. Он заявил, что Киев приветствует усилия НАТО по укреплению восточного фланга альянса. "Украина безоговорочно поддерживает и приветствует усилия НАТО об усилении восточного фланга альянса, защиты его стран-членов", – сказал он.

Между тем накануне в интервью телеканалу "Звезда" греческий журналист Афанасий Авгеринос заявил, что Евросоюз не может больше помогать Украине, о чем Брюссель уже предупредил Петра Порошенко. Репортер подчеркнул, что европейские лидеры, поддержавшие украинский курс после Майдана, не хотят брать на себя ответственность за кризис в стране.

В последние дни Порошенко сделал немало заявлений в адрес Москвы. 7 февраля он обвинил руководство России в ненависти к Украине. В частности, по мнению украинского лидера, президент России Владимир Путин "глубоко и искренне ненавидит Украину". В январе Порошенко заявил, что Москва ведет кибервойну против всего мира.

Отношения России и Украины резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела государства. В ответ Россия не раз заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Мало того, в Кремле постоянно подчеркивают свою заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.