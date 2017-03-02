Порошенко тайком названивает Путину

Президенты России и Украины с начала года четырежды беседовали по телефону. Переговоры не афишируются по просьбе украинской стороны – чтобы радикалы не обвинили Порошенко в "сговоре с агрессором".

Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают поддерживать контакты, несмотря на жесткое противостояние Москвы и Киева. Президенты России и Украины беседуют по телефону – в частности, обсуждают ситуацию в Донбассе.

С начала года лидеры двух стран разговаривали четыре раза. Предпоследний – 11 февраля, на следующий день после визита в Москву президента Словении Борута Пахора. А последняя беседа состоялась 21 февраля по инициативе украинской стороны и продолжалась около 20 минут, сообщает газета "Коммерсантъ".

Причины, по которым контакты лидеров не афишируются, следующие. Если пресса будет регулярно сообщать о переговорах, критики украинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинить его в "сговоре с агрессором за спиной народа".

Напряжение вокруг Донбасса тем временем нарастает. Как писали Dni.Ru, ДНР и ЛНР 1 марта установили внешнее управление украинскими предприятиями, расположенными на их территории. Главы ДНР и ЛНР – Александр Захарченко и Игорь Плотницкий – заявили, что заводы перейдут под контроль республик, также Донбасс полностью прекратит поставки топлива на Украину.

Как заявили эксперты, производимая на предприятиях Донбасса продукция высококонкурентна и имеет постоянных покупателей за рубежом. Приближенные к украинской власти олигархи на днях объявили, что ежегодная экспортная выручка от заводов и фабрик на территориях ДНР и ЛНР составляет пять миллиардов долларов.