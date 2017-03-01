Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом

Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в связи с 61-ым днем рождения литовского президента – от украинцев и, в частности, их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?

Как только не называла мадемуазель Грибаускайте Россию! Договорилась как-то даже до "центра международного терроризма". Да и вообще создается впечатление, что внутренних проблем в Литве нет, а все беды ее – от соседства с агрессивными и непредсказуемыми русскими. Хотя это сегодня стало уже привычным: Москва – главная головная боль не только Вильнюса и Киева, но даже Лондона и Вашингтона.

Интересно, что не так уж давно, в 1988 году, Даля придерживалась другого мнения. "Вступление Литвы на путь строительства социализма при помощи крупного социалистического соседа в начале 1940-х годов имело свои преимущества", – писала Грибаускайте в кандидатской диссертации, которую она защищала в Москве.

Надо сказать, что жизнь нашей героини, почти до самого избрания ее президентом Литвы в 2009 году, отнюдь не вписывается в биографию "ярого антисоветчика" и "борца с кровавой коммунистической диктатурой". В комсомол Даля Грибаускайте вступила в 14 лет. Через три года начала учиться в Вильнюсском университете, но скоро его бросила и устроилась на работу в отдел кадров Госфилармонии Литовской ССР. Надо отметить, что в этом отделе хранятся личные дела на всех работников, и именно там обычно служили штатные сотрудники спецотделов КГБ.

От своих связей с Комитетом государственной безопасности СССР госпожа Грибаускайте всячески открещивалась. Однако ее головокружительная карьера в советское время вызывала недоумение оппонентов. Оставив работу в филармонии, Даля едет в Ленинград, где поступает в один из самых престижных вузов страны – ЛГУ – изучать политэкономию. Через несколько лет она оканчивает вуз с красным дипломом – и это при том, что в школе училась весьма посредственно. Да и однокурсники Грибаускайте с трудом вспоминают Далю, называя ее "серой мышью".

Параллельно с учебой закладывалась основа и политической карьеры будущего президента. Даля устроилась на работу. Меховая фабрика "Рот-Фронт", несмотря на безобидное название, в то время курировалась КГБ. Причин тому было несколько: в частности, сотрудники предприятия частенько ездили в зарубежные командировки, да и химикаты, которые использовались при выделке мехов, были засекречены.

Кстати, приемщицу-сдатчицу Грибаускайте работники сырейного участка фабрики № 1 вовсе не помнят. Что объясняется просто: Даля там только числилась, а работала в головном офисе – по своей основной, пропагандистской, специальности. Ну и на должности лаборантки побывала. Хотя в беседах с журналистами госпожа президент иногда любит вспомнить, как надрывалась на вредном производстве, "таская тяжелые тележки". Так или иначе, за время работы на "Рот-Фронте" Грибаускайте сумела не только стать кандидатом в коммунисты, но и выработать кандидатский стаж (что за один год возможно было осуществить, лишь находясь в списках одной партийной организации) и вступить в КПСС.

Еще один штрих к портрету: в Северной столице будущий президент жила не в студенческом общежитии, от которого отказалась. Бедная студентка поселилась в квартире, которая числилась на балансе хозуправления госбезопасности. Как рассказывал журналистам на условиях анонимности бывший сотрудник службы, на режимный "Рот-Фронт" Грибаускайте приняли без всяких разговоров – причем не обычным рабочим, а сразу "приписали" общественным активистом. Такое могло быть только в том случае, если кто-то из руководства управления КГБ благоволил приезжей из Литвы.

Попадала Даля и в деликатные ситуации. Скандал разразился пару лет назад, когда в интернете появилась фотография интересного документа. Это докладная от сотрудника КГБ, который застукал "агента Магнолию" (предположительно, под таким псевдонимом проходила Грибаускайте в списках госбезопасности) в компании двух валютных проституток и трех граждан Финляндии. Находилась ли "Магнолия" на задании или это была ее личная инициатива – пока неизвестно.

Эти данные литовские власти и пресса упорно называли гнусными измышлениями. Однако все встало на свои места, когда спецслужбы Литвы рассекретили личное дело Поликарпоса Владовича Грибаускаса – родного отца президента. Оказалось, что Грибаускас вовсе не был "рядовым пожарным", как представляла его журналистам дочь, а состоял на службе в НКВД. С учетом того, что Прибалтику курировало Ленинградское управление КГБ, карьера дочери "красного партизана" и энкавэдэшника в Северной столице выглядит весьма логично.

Итак, убежденная коммунистка с красным дипломом стала лектором Вильнюсской партийной школы. Завидный взлет. Но с распадом СССР эти достижения потеряли значение. Зато открылись новые карьерные перспективы. Чтобы воспользоваться ими, профессиональному пропагандисту надо было лишь поменять термины в заученных наизусть лекциях. И вместо обличения "загнивающего Запада" поливать грязью "агрессивную Россию". Простая формула успеха скромной литовской девушки Дали.