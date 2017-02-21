Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина

В Киеве начали оправдываться за отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации.

"Таких случаев никогда не было в истории ООН", – заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца. При этом она отметила, что Киев на самом деле не блокировал российскую резолюцию, после чего обвинила Москву в "спекуляциях" на эту тему. При этом стоит отметить, что Беца предпочла не говорить о том, что российская сторона добивалась организации такого заседания.

Примечательно, что оправдания со стороны официального Киева последовали спустя несколько часов после резкого комментария представителя МИД России Марии Захаровой по поводу действий украинской стороны в Совбезе. Как написала дипломат на своей странице в Facebook, блокировка российской резолюции о смерти Виталия Чуркина отражает суть всей нынешней украинской власти. "Ничего хорошего делать не могут", – заявила она.









Кроме того, Захарова ответила на критику украинских блогеров, которые, ссылаясь на заявление Украины о смерти Чуркина, обвинили ее во лжи. По словам Захаровой, устное соболезнование для прессы со стороны Киева действительно имело место, однако это не отменяет факта блокировки Украиной резолюции о кончине российского дипломата.

Напомним, Виталий Чуркин ушел из жизни в понедельник, 20 февраля. Дипломат скончался на своем рабочем месте в Нью-Йорке за день до 65-летия. Он был одним из самых ярких представителей отечественной внешнеполитической когорты. Занимая пост постоянного представителя при ООН, на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций он отстаивал интересы нашей страны перед Западом.



