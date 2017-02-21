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Политика

Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина

Виталий Чуркин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
В Киеве начали оправдываться за отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации.

Продолжение: C установлением причин смерти Чуркина возникли проблемы
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"Таких случаев никогда не было в истории ООН", – заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца. При этом она отметила, что Киев на самом деле не блокировал российскую резолюцию, после чего обвинила Москву в "спекуляциях" на эту тему. При этом стоит отметить, что Беца предпочла не говорить о том, что российская сторона добивалась организации такого заседания.

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Яркие высказывания Виталия Чуркина

Примечательно, что оправдания со стороны официального Киева последовали спустя несколько часов после резкого комментария представителя МИД России Марии Захаровой по поводу действий украинской стороны в Совбезе. Как написала дипломат на своей странице в Facebook, блокировка российской резолюции о смерти Виталия Чуркина отражает суть всей нынешней украинской власти. "Ничего хорошего делать не могут", – заявила она.



Кроме того, Захарова ответила на критику украинских блогеров, которые, ссылаясь на заявление Украины о смерти Чуркина, обвинили ее во лжи. По словам Захаровой, устное соболезнование для прессы со стороны Киева действительно имело место, однако это не отменяет факта блокировки Украиной резолюции о кончине российского дипломата. 

Напомним, Виталий Чуркин ушел из жизни в понедельник, 20 февраля. Дипломат скончался на своем рабочем месте в Нью-Йорке за день до 65-летия. Он был одним из самых ярких представителей отечественной внешнеполитической когорты. Занимая пост постоянного представителя при ООН, на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций он отстаивал интересы нашей страны перед Западом.


Автор: Иван Поляков21 февраля 2017, 18:54

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